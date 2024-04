Aquest és el programa electoral de Comuns Sumar per a les eleccions catalanes del 12M

per Redacció CatalunyaPress

Comuns Sumar, sota la direcció de Jèssica Albiach, ha presentat el seu programa electoral per a les properes eleccions a Catalunya, posant especial èmfasi a les àrees de sanitat i habitatge. El programa proposa una reforma integral per solucionar les fal·lències del sistema actual i assegurar més igualtat i qualitat en l'accés a serveis essencials. En l'àmbit de la salut, Comuns Sumar planeja transformar l'atenció primària mitjançant una llei que assignaria fins al 25% del pressupost sanitari a aquest nivell d'atenció, buscant expandir la cobertura i millorar l'eficàcia del sistema, cosa que contribuiria a la reducció de les llistes despera.

El partit també subratlla la importància de revertir la privatització de la sanitat, per tal de millorar la transparència i la gestió eficient dels recursos. Pel que fa a la salut mental, es compromet a augmentar els recursos i la disponibilitat d'especialistes als centres d'atenció primària. A més, s'enfoca a millorar les condicions laborals dels treballadors del sector salut, proposant polítiques per assegurar salaris justos i condicions que promoguin la motivació i la capacitació tècnica, cosa que afavoriria l'atracció i la retenció de talents en el sistema públic de salut.

En l'àmbit de l'habitatge, Comuns Sumar reitera la defensa del dret a una llar digna, proposant estratègies per controlar els preus del lloguer i fomentar les opcions d'habitatge cooperatiu i comunitari. Aquestes mesures volen facilitar l'accés a habitatges assequibles per a diversos grups socials. Així mateix, es comprometen a revitalitzar el sector immobiliari a través de la construcció i la rehabilitació de propietats, cosa que a més d'alleujar l'escassetat d'habitatge, proposa dinamitzar el mercat amb alternatives sostenibles i econòmiques. El partit també expressa la seva oposició al desenvolupament urbanístic proposat per Hard Rock.

Resultats anteriors

Des que es va abandonar la marca d'Iniciativa per Catalunya (ICV) i van començar a concórrer amb noms diferents, els comuns han obtingut resultats diversos.

El 2015, sota la marca Catalunya Sí que és Pot i amb Lluís Rabell al capdavant, van aconseguir 11 diputats.

El 2017, sota la marca Catalunya a Comú-Podem i amb Xavier Domènech com a número 1, van aconseguir 8 diputats.

En els comicis del 2019, sota la marca En Comú Podem-Podem en Comú, ja amb Jéssica Albiach, van mantenir els 8 escons.