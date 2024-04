L'amenaça de dimissió de Sánchez crispa més la política espanyola

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dilluns a Moncloa després de tenir el país durant cinc dies en suspens i ha anunciat que continuarà al capdavant de la presidència del Govern estatal. "He decidit seguir, seguir amb més força si és possible al capdavant de la Presidència. Aquesta decisió no suposa un punt i seguit, és un punt ia part, els ho garanteixo", ha indicat el president davant els mitjans.

Sánchez ha explicat que ha realitzat aquest moviment per “decidir quin tipus de societat volem ser i crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja hem començat a fer-la. Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja , a la regeneració i al joc net".

En definitiva, el president buscava abaixar la crispació i la polarització en la política espanyola, però sembla que el tret li ha sortit per la culata, caldejant els ànims entre els seus socis de Govern i allunyant-lo encara més de l'oposició de dretes. "Frivolitat", "ridícul" o "xantatge emocional" són algunes de les paraules que li han dedicat les formacions polítiques d'esquerra.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, que si segueix com a cap de l'Executiu però "sense fer res" tota la seva actuació dels darrers cinc dies "haurà estat un acte de frivolitat".

Rufián ha utilitzat el seu compte de 'X' (abans Twitter) per reaccionar a la decisió del president de mantenir-se al capdavant del Govern. Des del seu punt de vista, si hagués optat per renunciar hauria estat un “mal exemple” perquè no hagués estat una “dimissió”, sinó una “rendició”.

Però, tot seguit, li ha advertit que pitjor exemple encara donarà "si es queda sense fer res" perquè això, segons Rufián, seria "un acte de frivolitat i no una mica de veritat".

L'exlíder de Podem Pablo Iglesias ha considerat que Sánchez ha fet el "ridícul" en confirmar la seva continuïtat sense oferir mesures noves després de tenir cinc dies "en suspens" al país.

A més, ha opinat que haver generat aquest "psicodrama", "sense anar-se'n i sense anunciar absolutament res", se'l pot tornar en "contra" i corre risc que l'opinió pública el "triturarà", atès que no es pot prendre a la gent per "imbècil".

La portaveu d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha recriminat aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, "operacions d'artifici i xantatges emocionals" després d'anunciar que continua al càrrec després del període de reflexió que va iniciar dimecres de la setmana passada, afirmacions abans de reclamar-li "polítiques concretes" contra el lawfare ja que ha torat que "no és nou".

Aragonès acusa Sánchez de crear una cortina de fum

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha acusat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, d'aixecar "una cortina de fum" en forma d'acte electoral durant 5 dies, i l'ha instat a reformar el Codi Penal, la Llei de Secrets Oficials i la Llei Mordassa.

En roda de premsa a ERC després que Sánchez anunciés que segueix al capdavant de l'Executiu després de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona, ha dit que el gest "ha acabat amb una performance en forma de sermó, un gest personalista sense cap proposta concreta per combatre la ultradreta".

Per part seva, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, de "tacticisme electoral" per interferir en els comicis catalans, després d'anunciar que seguirà al capdavant de l'Executiu.

"És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral", ha dit en una declaració als mitjans a Argelès-sur-Mer (França) amb la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras.

I ha considerat literalment impropi d'algú amb la seva responsabilitat intentar convertir aquestes eleccions en “una eina al servei de la supervivència política”.

Segons la seva opinió, Sánchez no podia ignorar que la seva decisió de prendre's 5 dies per prendre una decisió coincidia amb l'inici de la campanya a Catalunya, en què el PSC "es presenta per girar full i liquidar les reivindicacions nacionals catalanes".

La dreta parla d'un "canvi de règim"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dilluns Pedro Sánchez de voler "colar un canvi de règim per darrere" i fins i tot "utilitzar" el Rei al seu "teatre". A més, ha denunciat que segueixi sense donar explicacions als espanyols des de fa "tres mesos" sobre l'anomenat 'cas Koldo' i les informacions que afecten el seu entorn, cosa que veu "impropi en un país democràtic".

"El seu projecte es va acabar i pot prolongar l'agonia i la decadència, però no serà més que això, agonia i decadència", ha declarat Feijóo en una compareixença a la seu del PP, on ha assenyalat que "avui Sánchez no ha assumit les seves responsabilitats , només se les sacseja".

També s'ha pronunciat l'expresident del Govern i president de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), José María Aznar, ha acusat l'actual president de l'Executiu, Pedro Sánchez, de suplantar el contingut institucional de la Presidència del Govern una "comèdia de cabdillisme lacrimògena", alhora que ha titllat el seu discurs com una "gegantina burla democràtica" al "més pur estil del populisme peronista".

"Hem vist buidar-se la presidència del Govern de contingut institucional per ser suplantada per una comèdia de cabdillisme lacrimògena", ha declarat aquest dilluns l'expresident Aznar a la clausura del cicle 'Estat de dret i promoció de la democràcia', organitzat per FAES, on ha explicat que l'actuació de Sánchez els últims dies ha suposat fer "ostatge a l'opinió pública" i sotmetre-la a "un xantatge a termini".

I la brotxa d'acusacions guerracivilistes l'ha posat Abascal, com és habitual. El líder de Vox considera que la decisió del president, Pedro Sánchez, de continuar al capdavant de l'Executiu és "una fugida cap endavant" que "reafirma el cop contra la convivència, l'Estat de Dret, la separació de poders i la llibertat de premsa ", alhora que ha augurat que "el pitjor encara ha d'arribar".

Amb aquestes declaracions entre els líders polítics espanyoles, queda clar que l'estratègia de Sánchez no ha servit per abaixar la crispació. Més aviat ha estat una jugada per reforçar el seu lideratge i fer pinya entre els socialistes per afrontar el que possiblement acabi sent una guerra mediàtica on no hi hagi cap compassió pel contrari. El ventilador s'ha encès, i hi ha fang de sobres...