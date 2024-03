Aragonès demana el vot per evitar que 'un delegat de la Moncloa' presideixi Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat aquest dissabte al vot republicà a les eleccions catalanes del 12 de maig perquè el proper president no sigui "un delegat de la Moncloa".

"Vull continuar sent president de Catalunya per continuar incansablement al servei de tota la ciutadania", ha dit a l'acte 'Guanya Catalunya' d'ERC amb el president del partit, Oriol Junqueras; la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà; la portaveu, Marta Vilalta; la diputada i exconsellera Teresa Jordà i, per vídeo, el diputat Ruben Wagensberg i la secretària general, Marta Rovira (tots dos actualment a Suïssa, per eludir la Justícia espanyola).

Pel que fa al líder i candidat del PSC, Salvador Illa, Aragonès ha advertit que "els delegats de la Moncloa no es plantaran davant de Pedro Sánchez per aconseguir el traspàs de Rodalies".

Ha elogiat la feina del Govern durant el seu mandat i ha apel·lat al futur: "Imaginem-nos, somiem i aconseguim tot el que farem amb la força, amb el suport, amb la confiança que el 12 de març hem d'obtenir de la ciutadania catalana".

Augura que, amb l'aprovació de la Llei d'Amnistia, es podrà “avançar cap al final de la repressió” i construir una Catalunya de drets i llibertats.

"Irresponsabilitat" de Junts i Comuns

"Que ens donin més força", ha demanat a la societat catalana i als agents que han col·laborat en la confecció del projecte de comptes catalans que el Parlament va rebutjar aquest dimecres.

Aragonès ha demanat a la societat el vot davant "la irresponsabilitat d'aquells que han deixat sense recursos els sectors que més ho necessiten", en al·lusió tant a Junts com als Comuns per no recolzar els Pressupostos catalans 2024, i després va avançar les eleccions.

Després del 'no' de Junts i Comuns, ha defensat "demostrar que les condicions materials de vida de la ciutadania no els importen quan estan en joc els seus interessos polítics".

"Si hagués depès de Junts o del PSC, al nostre país avui no entraria en vigor la limitació dels preus del lloguer. I dels Comuns tampoc, perquè últimament se'ns despisten", ha ironitzat.