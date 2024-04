Aragonès promet agafar ''embranzida'' cap al referèndum per a una Catalunya lliure

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha promès agafar "carrerilla" per avançar cap al referèndum i aconseguir una Catalunya lliure, justa i pròspera.

Així ho ha dit aquest divendres durant l'acte d'inici de campanya del partit a Granollers (Barcelona), juntament amb la número quatre d'ERC a les eleccions catalanes, Najat Driouech; la candidata a les europees, Diana Riba, i el conseller Manel Balcells.

"Volem garantir avenços en matèria social, esforç i compromís amb la llengua catalana, avenços per acabar amb la repressió i impuls per avançar cap al referèndum. Això està en risc si la presidència canvia de mans", ha manifestat Aragonès.

Ha assegurat que ERC és la "garantia d'un Estat del Benestar fort, una societat cohesionada i una economia pròspera, que són les bases de la Catalunya lliure" que volen construir.

"Durant les primeres 24 hores de campanya ha quedat molt clar el projecte de Salvador Illa, que és el projecte de la Moncloa, de salvar Pedro Sánchez, i el projecte de Carles Puigdemont, que és Carles Puigdemont. El projecte d'ERC és Catalunya . Som els que tenim al nostre país com a projecte”, ha sostingut.

Atur més baix des del 2007

Ha explicat que durant aquests anys han aconseguit l'atur més baix des del 2007; han incrementat els sanitaris, els agents dels Mossos d'Esquadra i els docents, i han multiplicat el pressupost per a la cultura.

"Vull continuar sent president per aconseguir el referèndum de Catalunya, el finançament singular per acabar amb l'espoli fiscal que afecta la sanitat, l'educació i la protecció social del país, i vull continuar sent president per reforçar l'Estat del Benestar i lluitar per la llengua catalana", ha afegit.

A més, Aragonès ha remarcat que volen "plantar cara" a l'extrema dreta, motiu pel qual han signat un compromís amb la CUP i els comuns per evitar que entrin al Parlament.

Driouech

Per part seva, Driouech ha explicat que, amb ERC, s'ha aprovat la llei de serveis socials, la llei d'acollida, la renda garantida de la ciutadania i la llei de llibertat de tracte i de no discriminació: "Quan hem estat hem treballat i legislat per a tota la ciutadania".

També ha instat la ciutadania a valorar "qui està disposat a acceptar a qualsevol preu aquells que deshumanitzen una part de la societat", i ha explicat que el seu partit ha signat tots els pactes per fer front a l'extrema dreta, segons les paraules.

Animen a sortir a votar

Riba ha animat la ciutadania a sortir a votar a les eleccions catalanes el 12 de maig i les europees del 9 de juny: "Votarem perquè a Europa ia Catalunya, quan sortim a votar, guanya ERC".

Ha recordat que, juntament amb l'eurodiputat Jordi Solé, han impulsat més de 50 legislacions europees, mentre que els altres eurodiputats han fet "molts tuits, molts cops al pit i moltes proclames, però de feina n'han fet molt poc".

Balcells

Per part seva, Balcells ha remarcat que en tres anys han fet "transformació social, econòmica, feminista i han millorat les condicions de vida" de la ciutadania, i han negociat condicions laborals amb el sector sanitari i han garantit la qualitat assistencial a tot Catalunya .

"Les eleccions es van convocar perquè no podíem estar patint amb uns pressupostos prorrogats. El nostre programa electoral és precisament allò que ens queda per fer", ha garantit.