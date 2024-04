L'avís de Natàlia Mas al govern de Pedro Sánchez sobre el finançament català

per Redacció CatalunyaPress

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que el Govern liderat pel president Pedro Sánchez "no tindrà continuïtat" sinó aborda el finançament de Catalunya que reclama Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En una entrevista concedida aquest dilluns 8 d'abril a El Punt Avui , ha defensat que "clama al cel la diferència" entre els recursos que genera l'economia catalana i els que disposa la Generalitat per dur a terme les polítiques.

D'aquesta manera, ha afirmat que si a l'executiu del Govern central es tanquen en banda amb el finançament, "no tenen legitimitat per reclamar que es millori el sistema de salut o l'educació", i ha indicat que, si bé la Generalitat va avançant en els punts acordats entre els republicans i el PSOE a nivell econòmic, ara necessiten aquest canvi estructural.

En preguntar-li per la proposta del PSC de desplegar un consorci Generalitat-Govern per recaptar els impostos, el qual es preveu a l'Estatut, ha opinat que aquest no suposaria cap solució. "Proposen seguir igual, que l'Estat continuï recaptant i segueixi fent l'estimació del que necessites", ha dit la màxima responsable dels comptes catalans.

"Prou elements estètics, de termes que semblen rellevants o tècnics i ningú entén, sense cap resultat", ha demanat Mas, que ha mantingut que no es pot parlar de sobirania a Catalunya, fins i tot d'independència, fins a assegurar la seva sobirania econòmica, textualment .

Gairebé 3 setmanes des de la proposta

La proposta d'aquest finançament (una fita per resoldre el conflicte català, en paraules de Pere Aragonès) la va posar sobre la taula el president el 21 de març passat a Madrid.

Aragonès va voler recordar en la intervenció que és un sistema que "existeix al País Basc i Navarra" i que ha de ser la base d'una nova relació bilateral entre Estat i Catalunya.

La intenció de la Generalitat és que el Govern recapti i gestioni el 100% dels impostos pagats a Catalunya --enfront del 9% actual-- i el pagament a l'Estat dels serveis que ofereix a Catalunya i un mecanisme de solidaritat interterritorial