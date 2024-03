Ayuso va descobrir amb 22 anys que a l'Equador es parla castellà

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, segueix sorprenent Espanya i el món amb les seves estrambòtiques declaracions. Aquest dimarts la líder del PP ha captat l'atenció de les xarxes socials per una informació publicada a El País, on Ayuso explica com va viure el seu primer viatge a l'Equador amb només 22 anys.

"Vaig arribar i vaig dir, però si parlem el mateix, el mateix idioma. Estava acostumada que a dues hores parlava en anglès a Londres, francès, a França. Em va semblar fascinant com no havíem sabut treure profit d'una cosa tan forta, amb tant en comú", ha afirmat Ayuso en una conferència a Xile davant de 60 persones.

Aquestes declaracions han cridat l'atenció de molts usuaris a les xarxes socials, que no comprenen com la presidenta va saber que es parla espanyol a l'Equador després d'haver superat els estudis bàsics i estar estudiant periodisme. "Ayuso es va assabentar als 22 anys que a l'Equador es parlava espanyol. Tenint això en compte el mateix és veritat que no es va assabentar dels pisos i el Maserati…", ha sentenciat un usuari a través de la xarxa social X - abans coneguda com a Twiiter.

"Després de finalitzar la carrera de Periodisme Díaz Ayuso va descobrir amb sorpresa que a l'Equador es parlava castellà. Hi ha gent que demanava que es fes públic el seu expedient acadèmic. Com si fos necessari", ha publicat un altre usuari.

Ayuso intenta enterrar el seu escàndol atacant el PSOE

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat des de Santiago de Xile "una persecució desproporcionada" per part de l'"entorn de Moncloa" i "una estratègia chavista" en considerar que el Govern està "acorralat" pel cas de la dona del president del Govern, Begoña Gómez.

Així ho ha subratllat durant el torn de preguntes en una roda de premsa realitzada en el marc del seu viatge institucional a Xile, on ha eludit pronunciar-se sobre el cas de la seva parella en estar judicialitzat.

Tot i això, ha dit que el sorprèn que "les seves dades personals, particulars, estiguin rondant els mitjans de comunicació, cosa que ha portat el mateix Col·legi d'Advocats i altres col·lectius a presentar denúncies i querelles", assegurant que això suposa "un atropellament no només contra un particular, sinó contra l'Estat de dret, cosa que afecta tots els espanyols".

La presidenta madrilenya considera que es tracta d'"una estratègia", segons la seva opinió, "chavista i putinista" el fet de traslladar "les dades d'un particular sense escoltar com s'ha de defensar, trencant la seva estratègia de defensa i amb l'acarnissament que demostra el Govern de Sánchez".