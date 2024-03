El PSOE porta al TC la iniciativa del Parlament per declarar la independència

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha insistit aquest dimarts a negar negociacions amb ERC per celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, alhora que ha retret al partit independentista que aposti per "fórmules antigues, de conflicte i fracàs".

Així ho ha fet després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, assegurés durant el cap de setmana que la seva formació negocia amb el PSOE una consulta d'independència per a Catalunya, cosa que els socialistes han negat en ocasions successives.

Requerit a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Bolaños ha circumscrit les declaracions de Rovira a la campanya electoral per a les catalanes del 12 de maig i ha assegurat que "no són certes".

En qualsevol cas, ha volgut deixar clara l'aposta del Govern per "l'acord, pel diàleg, pel futur i per la convivència" per a Catalunya, en una referència vetllada a la Llei d'Amnistia als implicats en el procés, davant de fórmules "antigues, que van portar a fracassos col·lectius, a tensió, a conflicte ia enfrontament".

"A mi el que m'estranya és que hi hagi encara qui aposti per aquestes fórmules", ha insistit Bolaños, que creu que aquests posicionaments, que van desembocar a la declaració unilateral d'independència, van ocasionar a Catalunya "la pèrdua d'una dècada". "No van portar enlloc", ha resumit el ministre.

Bolaños també ha confirmat que el Consell de Ministres ha aprovat presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) contra l'admissió a tràmit per part del Parlament d'una iniciativa que demanava declarar la independència, al·legant que és "divisiva" i és capaç de crear “tensió” i una “fractura social i política”.

En concret, el titular de la cartera de Justícia ha explicat que el Govern ha aprovat impugnar l‟acord de la Mesa del Parlament de Catalunya mitjançant el qual s‟admetia a tràmit la proposició de llei, que partia d‟una iniciativa legislativa popular.

La legislació vigent preveu que la mesura acordada al Consell de Ministres paralitzi la iniciativa de manera immediata precisament perquè part de l'Executiu, i Bolaños ha volgut matisar que no passa així si el recurs l'interposa un grup parlamentari, com va fer el PSC la setmana passada .

Qüestionat sobre si la interposició del recurs és una mesura "coherent" amb la política que el Govern duu a terme amb Catalunya, tenint en compte que l'Executiu ha defensat que l'amnistia als implicats en el 'procés' obeeix a una voluntat de " desjudicialitzar" el conflicte català, el ministre ha respost que sí.

"És coherent amb la política que duem a terme, perquè aquest recurs el que protegeix precisament és la Constitució, les institucions de Catalunya i el mateix estatut d'autogovern", ha explicat el ministre, que creu que la iniciativa "tiraria enrere" això .

"Les institucions d´autogovern de Catalunya són la millor garantia per a la convivència a Catalunya i per a la convivència de catalans amb la resta d´espanyols", ha sostingut. Bolaños ha aprofitat per reiterar que ni el Govern ni el PSOE aposten "en cap cas" per la indepedència i l'"aïllament" de Catalunya.