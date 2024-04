Canviarà el sistema d'elecció dels membres del CGPJ?

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviat a Congrés i Senat la seva proposta per evitar futurs bloquejos de l'òrgan, en què planteja dues fórmules: donar continuïtat a l'elecció parlamentària dels vocals si els anomenats són aliens "a tota contaminació política prèvia" o que el nomenament dels vocals judicials --12 dels 20-- quedi en mans dels mateixos jutges però amb la mateixa prevenció.

Així ho fa en la seva Proposta per a la modificació del sistema de nomenaments de càrrecs governatius i de magistrats del Tribunal Suprem i d'elecció de vocals del CGPJ , un document de 17 pàgines a què ha tingut accés Europa Press aquest dimarts 23 d'abril.

Guilarte remarca que la seva proposta és "a títol personal i no representa l'opinió de l'òrgan de govern dels jutges", sinó que té com a objecte contribuir a desbloquejar-ne la renovació, pendent des del 2018.

Per fer-ho, ofereix una "fórmula intermèdia" que, per una banda, permeti superar la divisió entre el model parlamentari o corporatiu d'elecció dels vocals de la institució i, de l'altra, "diluir d'una vegada per totes la ingerència d'altres poders" sobre el seu actuar, necessàriament independent”.

En la seva proposta, assenyala que l'actual situació política i social "es qualifica, amb raó, de polaritzada" i fa que el sistema previst de negociació entre PSOE i PP per renovar l'òrgan de govern dels jutges, "d'arribar a culminar, determinaria una composició del CGPJ fidel reflex de les majories parlamentàries que irradiaria de futur, amb gravíssimes conseqüències per a la independència judicial, la politització de tots els càrrecs judicials nomenats”.

"És, per altra banda evident que, constituït el CGPJ sota aquests condicionants, seria difícil que els vocals designats poguessin apartar-se en la seva actuació de la línia política que els va designar. També ho és que, si bé en èpoques i Consells anteriors el sistema va funcionar sense excessives distorsions, les circumstàncies actuals, entre elles una fortíssima pressió mediàtica igualment polaritzada, porten a concloure la inviabilitat que segueixi sent així", critica.

Per Guilarte, que no es decanta per una o altra fórmula, qualsevol de les escollides “hauria de determinar, respecte de l'elecció dels vocals judicials, una representació proporcionalment similar entre els vocals propiciats per les associacions judicials i els que provinguin de jutges sense associar ". Tot això, amb l'objectiu de “mitigar les conseqüències nocives actuals”.