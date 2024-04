ERC porta la 'quota catalana' al Congrés perquè el PSOE es 'mulli'

ERC porta aquest dimarts a votació al Congrés una moció en què demana suport per a un finançament específic per a Catalunya similar al concert i quota basca, obligant així el PSOE a pronunciar-se sobre la proposta fiscal plantejada pel president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès.

El text busca instar el Govern de coalició a "impulsar les modificacions legals oportunes perquè Catalunya tingui un sistema de finançament en què la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos que paguen els catalans i catalanes i, posteriorment, efectuï a l'Estat les transferències oportunes per els serveis prestats a Catalunya i en concepte de reequilibri territorial”.

"O espoli o independència"

La moció és conseqüència de la interpel·lació que ERC va dirigir fa dues setmanes a la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, al Ple del Congrés.

La portaveu adjunta d'ERC, Teresa Jordà, ha afirmat que "l'actual sistema de finançament és una llosa per a Catalunya" en estar "obsolet" i ser "del tot injust".

"Catalunya viu molt per sota de les seves possibilitats per culpa de l'espoli fiscal que pateix i que hipoteca la nostra capacitat productiva", va proclamar, assegurant que només hi ha una disjuntiva possible: "o espoli o independència".

La ministra d'Hisenda va rebutjar l'ús de termes "despectius" com parlar d'"espoli" i ja li va avisar que la reforma del sistema de finançament s'haurà de fer al conjunt del règim general i no amb un concert específic i una quota catalana.

PSOE: són posicions de màxims

A la interpel·lació, Montero va admetre que el finançament autonòmic no és un "debat pacífic" perquè els representants territorials se situen en posicions "de màxims" i cal buscar l'interès general del conjunt del país, però en tot cas va oferir a ERC "mà estesa" arribar a un acord.

Ara, la proposta d'ERC es debatrà just en vigílies que arrenqui la campanya de les eleccions catalanes del proper 12 de maig. El PP ja es va avançar portant a votació fa tres setmanes al Ple un altre text sobre la proposta de Pere Aragonès, si escau per rebutjar-la, però no va tirar endavant en ser derrotat per la mínima pel PSOE i els seus aliats parlamentaris.