Carrizosa deixa clar el seu allunyament amb el PP i el pronòstic per a les eleccions

Carlos Carrizosa, candidat de Cs a les eleccions catalanes, ha expressat la seva preocupació pel que ell anomena la "dependència de Feijóo" del suport de Junts, suggerint que això podria portar el Partit Popular a cedir davant de les demandes de l'independentisme.

En una entrevista concedida dimarts a 'El Periódico de Catalunya', Carrizosa va argumentar que aquesta mateixa lògica es veu reflectida en l'elecció del candidat del PP per als propers comicis, Alejandro Fernández, que segons ell, no representaria una molèstia per a Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts.

Pel que fa a la possibilitat de recolzar el PSC després de les eleccions, Carrizosa va ser clar en establir una línia vermella: "Si Illa es recolza en el separatisme", Cs no donarà suport al seu govern.

Ha destacat que el seu partit ha signat un compromís per escrit, compartit amb altres partits, en què es comprometen a no formar govern al costat dels partits independentistes. Va afirmar que continuar amb els tripartits o els pactes del Majestic seria mantenir l'statu quo.

A més, Carrizosa va opinar sobre l'estat de l'independentisme, qualificant-lo d'haver patit un "retrocés tàctic", però advertint que s'està preparant per tornar a la càrrega contra la democràcia.

Va esmentar la sortida de líders independentistes com Marta Rovira d'ERC i Ruben Wagensberg a Suïssa, presumptament per evitar investigacions sobre els disturbis del 2019, com a prova d'aquesta preparació per a futures confrontacions.

Pedro Sánchez

A més dels seus atacs al PP, també va tenir paraules per al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la gestió al capdavant de l'Executiu.

Carrizosa va expressar la seva decepció per la continuïtat de Sánchez a la presidència del Govern, afirmant: "Teníem moltes esperances que marxés", i va qualificar el lídel de l'Executiu com una "estafa", destacant la seva desconfiança envers el líder socialista.

El to de la crítica es va intensificar quan Carrizosa va acusar Sánchez de posar-se "una altra vegada per sobre de tots els altres" i de deixar el Partit Socialista de Catalunya (PSC) "feble i ferit".

A més, el va titllar de ser una mera "sucursal del PSOE", reforçant el seu argument amb l'aparent passivitat dels líders socialistes històrics com Felipe González, Alfonso Guerra i Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La compareixença de Sánchez des del Palau de la Moncloa va ser objecte de crítica per part de Carrizosa, que la va descriure com una estratègia "absolutament de triler" i el mateix Sánchez com un "contista".

En resposta a les afirmacions de Sánchez sobre l'assetjament polític, Carrizosa va negar que aquest tingués la capacitat de forçar la sortida dels dirigents polítics i va afirmar que els líders de Ciutadans sí que han patit assetjament.