El Pla que prepara VOX per aconseguir una reducció fiscal per a famílies a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

En un moviment que promet canviar el panorama fiscal de Catalunya, Ignacio Garriga, candidat de VOX a la Generalitat, ha presentat un ambiciós Pla Estratègic de Reducció Fiscal.

Amb l'objectiu d'alleujar la càrrega impositiva tant per a famílies com per a empreses catalanes, aquesta proposta ha generat esperança i escepticisme.

Garriga, emfàtic en el seu discurs, va declarar que VOX està disposat a abordar "el que altres no han fet en dècades": implementar mesures concretes per reduir significativament els impostos i desmantellar la maquinària política que, segons ell, ha alimentat "el separatisme i el socialisme" a Catalunya.

El pla, segons ell, busca posar fi al que descriu com un “infern fiscal” creat pels partits independentistes i el Partit Socialista.

El cor de la proposta rau en la reducció dràstica dels impostos propis de Catalunya, que, segons Garriga, han condemnat els catalans a suportar una càrrega fiscal aclaparadora.

Assenyala que els catalans són els espanyols que paguen el tram autonòmic més alt de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), juntament amb altres gravàmens com l'impost de successions i donacions, així com impostos de naturalesa ideològica.

Aquesta càrrega fiscal, argumenta, no només afecta la competitivitat empresarial, sinó que també erosiona el poder adquisitiu de les famílies catalanes.

Per donar suport a la seva postura, Garriga contrasta la situació catalana amb la d'Aragó, on VOX participa al govern i on, segons ell, es paguen deu impostos menys.

Aquesta comparació cerca ressaltar les discrepàncies fiscals entre regions i subratllar la necessitat d'un canvi a Catalunya.

José María Figaredo, cap de l'oficina econòmica de VOX, subratlla la urgència d'un canvi radical a la situació catalana.

Proposa reduir la despesa no essencial de l'Estat i centrar-se només en aspectes fonamentals.

Entre les mesures destacades hi ha una reducció significativa de l'IRPF, que eximiria automàticament del pagament a totes les rendes inferiors a 22.000 euros, així com l'exempció de cotitzacions a la Seguretat Social per als autònoms que guanyin menys del salari mínim interprofessional.

Tot i això, la proposta de VOX no està exempta de crítiques. Alguns qüestionen si aquestes mesures seran viables o simplement es tracta de promeses buides destinades a captar vots.

A més, les reaccions a l'anunci de Pedro Sánchez, que alguns consideren una distracció dels problemes reals, reforcen la percepció que la política està desviant l'atenció de les necessitats veritables dels catalans.

En darrer terme, l'èxit del Pla Estratègic de Reducció Fiscal de VOX dependrà de la seva capacitat per passar de la retòrica a l'acció concreta i abordar les complexitats econòmiques i polítiques que envolten la fiscalitat a Catalunya.

Mentrestant, els ciutadans catalans observen amb atenció, avaluant si aquestes propostes representen un veritable canvi o simplement un altre capítol a la llarga història de promeses incomplertes.