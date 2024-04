Carrizosa afirma que Feijóo només veu Catalunya ''com un pas cap a la Moncloa''

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha dit aquest dissabte que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, només veu Catalunya com “un pas cap a la Moncloa” i que, arribat el moment, estarà disposat a pactar amb els independentistes per arribar al Govern.

Així s'ha expressat a Barcelona des de la Fira d'Abril a Catalunya, on ha reivindicat les arrels andaluses de molts catalans que “han patit molt durant el 'procés', han estat traïts pel Partit Socialista i tampoc no poden confiar en el PP”.

Acompanyat pel partit

Carrizosa ha estat acompanyat per dirigents del seu partit d'altres comunitats, a qui ha elogiat per mantenir el mateix discurs a tot Espanya a diferència, diu, dels populars.

"No hi ha cap problema a Catalunya entre allò que Cs vol en aquestes eleccions i els companys de la resta d'Espanya", ha subratllat Carrizosa.

El candidat de Cs ha defensat la presència del seu partit a la Fira d'Abril barcelonina, on "ningú no es mira per sobre de l'espatlla, ningú és ciutadà de segona i no hi ha castes intocables".