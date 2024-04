Albiach avisa el PSOE que ''no es pot ser feminista amb aquesta llei d'estrangeria''

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertit aquest dissabte el PSOE que "no es pot ser feminista amb aquesta llei d'estrangeria" i ha assegurat que el seu espai polític vol derogar-la.

Albiach ha protagonitzat un míting sobre Feminismes a Barcelona amb l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau; les candidates 4 i 9 per Barcelona, Susanna Segòvia i Alicia Ramos; la responsable de comunicació i responsable de Feminismes de Sumar, Elisabeth Duval, i el periodista Bob Pop.

Albiach ha criticat que hi ha "alguns interessats que la campanya i les eleccions vagin sobre les aventures i desventures de tres senyors, de les tensions entre Puigdemont i Aragonès, entre Illa i Aragonès", però ha dit que els comicis van dels problemes i drets de la gent.

Ha defensat un Govern que sigui "feminista els 365 dies de l'any" i ha reivindicat el feminisme que no només vol trencar amb el 'sostre de vidre' sinó també amb el terra enganxós, ha dit textualment.

"No hi ha res més útil per a l'extrema dreta que situar el debat feminista a la guerra de sexes", segons la candidata, que ha apostat per comptar amb els homes aliats i per mostrar-los el feminisme com una eina emancipadora.