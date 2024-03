Cerca i captura per a Dani Gallardo, madrileny que simpatitza amb l'independentisme

L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat la posada en cerca i captura de Daniel Gallardo després d'haver estat requerit per aquest òrgan judicial fins a tres vegades el seu ingrés voluntari a la presó en compliment de l'execució de la sentència per la qual va ser condemnat el desembre del 2020 , segons consta en una interlocutòria a què va tenir accés Europa Press .

L'interessat no ha comparegut en cap de les tres ocasions en què ha estat citat i tampoc se l'ha localitzat al domicili consignat, cosa que ha donat lloc a la resolució judicial.

Gallardo va ser condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó i d'inhabilitació especial. El jove madrileny va ser detingut l'octubre del 2019 durant les protestes a la capital després de notificar-se la sentència del judici pels fets de l'1 d'octubre del 2017.

Va passar més d'un any de presó provisional i, després de la vista oral, se'l va condemnar a un any de presó per desordres públics i 3 anys i 6 mesos més pel delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i per un delicte lleu de lesions .