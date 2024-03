Ciutadans acusa Carrizosa d'intentar boicotejar l'acord amb el PP

per Helena Celma

En un clima de gran incertesa política, la direcció nacional de Ciutadans ha carregat contra el seu líder a Catalunya, Carlos Carrizosa, acusant-lo d'intentar sabotejar l'acord amb el Partit Popular per unir-se a les properes eleccions catalanes del 12 de maig.

Tal com explica Vozpópuli , Carrizosa estaria buscant la desintegració del pacte per motius personals, un moviment que ha generat tensions dins de l'agrupació.

El conflicte té les seves arrels a les recents declaracions de Carrizosa a diversos mitjans, on sosté que l'única via viable per a la col·laboració és una "coalició", rebutjant qualsevol altra alternativa.

Aquesta postura ha xocat amb les reticències existents a Catalunya, bastió de Ciutadans, cap a la integració a les llistes del PP.

Des de la comunitat catalana, s'argumenta que qualsevol acord ha de ser una suma que involucri les dues parts, i no una simple inclusió de Ciutadans a les files del PP.

Carrizosa, que va encapçalar la llista electoral fa tres anys obtenint sis diputats, s'enfronta ara a crítiques per la seva baixa valoració a les enquestes, cosa que ha exacerbat les tensions internes al partit.

El Partit Popular ha expressat el desig de resoldre aquest acord amb Ciutadans, buscant una integració del partit liberal abans de proposar la candidatura d'Alejandro Fernández.

Des de Gènova, s'advoca per un pacte electoral que inclogui perfils destacats de Ciutadans a les llistes populars tant a les eleccions catalanes com a les europees subsegüents.

Tot i que la direcció de Ciutadans no rebutja completament la proposta d'integració del PP, reconeix la necessitat de ser realistes i adaptar-se a les circumstàncies demoscòpiques i d'expectatives electorals.

La formació taronja, sorgida a Catalunya el 2006, cerca protegir la seva identitat, considerant que encara exerceix influència electoral malgrat el seu declivi a altres regions d'Espanya.

L'acord amb el PP ha de ser ratificat pels militants catalans de Ciutadans, cosa que planteja preocupacions per a la direcció nacional, ja que una derrota podria posar en perill el pacte europeu.

Les tensions entre Ciutadans i el PP a Catalunya es remunten a l'origen, amb el partit taronja sent una escissió del PSC i mantenint afinitats ideològiques amb la socialdemocràcia més que amb la dreta, cosa que ha generat desconfiança entre les dues formacions.