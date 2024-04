Les crítiques de la CUP a la Generalitat per com afronta la qüestió de l'habitatge

La candidata de la CUP a la demarcació de Barcelona per a les eleccions del 12M, Laia Estrada, ha criticat la "ineficàcia" d'ERC per afrontar la problemàtica de l'habitatge, i ha defensat, entre altres mesures, regular de manera real els lloguers, augmentar el parc públic dhabitatge o expropiar pisos dels fons dinversions.

En un acte del partit organitzat a Manresa (Bages) dilluns a la nit 29 d'abril, Estrada també ha retret als republicans "malgastar aigua per ampliar escorxadors per a empreses israelianes quan el que hauran de fer és trencar les relacions fins que es posi fi al genocidi a Palestina", segons ha informat la CUP en un comunicat.

Per la seva banda, la número 6 de la CUP a la demarcació de Barcelona, Mar Ampurdanès, que ha intervingut a l'acte, ha demanat el vot al seu partit perquè, diu, “és l'únic que no estarà utilitzat per a interessos partidistes que no dependrà de les jugades mestres de Madrid”.

Deteriorament dels serveis públics

En un altre moment de l'acte de campanya dels anticapitalistes, i centrant-se en favor dels drets socials, la número 3 per Barcelona, Pilar Castillejos, ha assenyalat ERC per fer "seguidisme" de les polítiques del PSC, i ha reivindicat una CUP forta per "batallar tots aquests drets que els socialistes han deteriorat amb el vistiplau d'Esquerra".

"Només amb uns serveis públics i forts farem que arribin a tothom", ha afegit Castillejos, que ha posat com a prioritat l'atenció primària, les residències públiques i una gestió pública de l'aigua.

Tren-tramvia entre Figueres i Roses

Més enllà de les propostes per al conjunt del país, la formació també ha proposat crear un nou tren-tramvia que una les localitats de Figueres, Castelló d'Empúries i Roses, a la província Girona, i ha defensat el transport públic per fomentar-ne de noves connexions ferroviàries que serveixin com a alternativa a les modalitats per carretera.

En un missatge al seu perfil de X, la secció de la formació a Girona ha reivindicat que "cal un canvi profund i urgent en el model de mobilitat del país per vertebrar-lo amb transport públic sostenible i deixar d'invertir quantitats ingents a carreteres, desdoblaments i variants".

La CUP ha exigit impulsar noves connexions ferroviàries i ha demanat millorar el servei de trens ja existent, amb el traspàs "total i efectiu" de Rodalies, així com adaptar l'estació de Camallera (Alt Empordà) per a trens de mitjana distància.