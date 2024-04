Quina és la postura dels Comuns respecte a la immersió lingüística?

per Helena Celma

La candidata de Comuns Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha defensat aquest dilluns la immersió lingüística a l'educació catalana com un factor de cohesió a Catalunya, i ha criticat les propostes llançades per altres partits d'impulsar alternatives amb models trilingües o segregats per idiomes.

"Deixem la immersió lingüística tranquil·la, deixem l'escola catalana tranquil·la, i centrem-nos en el problema actual, que és la crisi educativa", ha assegurat Albiach, en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum a Barcelona.

Albiach ha remarcat que, si es parla del català, el problema és el retrocés que ha tingut el seu ús social, sobretot entre els més joves, i ha emplaçat totes les forces polítiques "catalanistes" a protegir la llengua i treure-la del debat electoral i partidista.

"Parem l'ofensiva judicial i política del PP i de Vox, seguim treballant en amplis acords, en un pacte nacional per la llengua, a cuidar la immersió lingüística a l'escola, aquí ens trobaran", ha subratllat.

Una llei de drets culturals

La candidata de Comuns Sumar ha desenvolupat el programa del seu partit a l'àmbit cultural, el pilar principal del qual passa per impulsar una llei catalana de drets culturals que articuli totes les polítiques del Govern en aquest àmbit.

Albiach ha proposat incrementar la partida del departament de Cultura al 2% del pressupost del Govern i ha reivindicat una mirada "proteccionista" per ajudar i subvencionar un ecosistema cultural propi a Catalunya que tingui capacitat d'influir a nivell global.

Amb això, la candidata també ha dit que el Govern hauria d'enfortir la xarxa catalana biblioteques, potenciar els museus catalans a nivell mundial i ampliar el catàleg del patrimoni cultural, amb noves modalitats com el paisatge cultural i el patrimoni industrial.

Estendre cordons sanitaris

Preguntada sobre l'escenari després dels comicis, Albiach ha demanat a les forces del Parlament que es reediti el cordó sanitari contra l'extrema dreta, que els partits van acordar en l'última legislatura per limitar Vox, i estendre'l també a Aliança Catalana en el cas de que aconsegueixi representació.

Així mateix, la candidata ha criticat que el PSC encara no hagi definit amb qui vol pactar després de les eleccions, i ha demanat a les "quatre forces polítiques progressistes", en referència a PSC, ERC, Comuns Sumar i CUP, que s'aliïn per fer polítiques progressistes.