Eleccions 12-M: com i fins quan es pot demanar el vot per correu?

Amb les eleccions al Parlament avançades al 12 de maig del 2024 (s'esperaven per a l'hivern del 2025), també s'ha posat en marxa la maquinària del vot per correu.

Tot i que no hi haurà tantes sol·licituds com a les eleccions generals de l'any passat, però la possibilitat d'aquesta modalitat de vot també existeix.

Segons Correus, el termini per sol·licitar el Certificat d'Inscripció al Cens Electoral, necessari per votar per correu, està obert des de la data de convocatòria de les eleccions, per la qual cosa ja es pot demanar.

Un cop sol·licitat, el vot per correu es pot tramitar a qualsevol oficina de Correus. En formular la sol·licitud, cal presentar el DNI, passaport o carnet de conduir originals. Per reduir les esperes, Correos ofereix la possibilitat de concertar cita prèvia per ser atès a les oficines.

Així doncs, Correos ha informat que la data límit per sol·licitar el vot per correu és el 2 de maig a les 23.59. En aquest moment, s'enviarà la documentació necessària per votar l'adreça indicada a la sol·licitud, la qual no necessàriament ha de coincidir amb el domicili habitual del sol·licitant.

Instruccions per a les taules

Dimarts passat 26 la Generalitat va aprovar no únicament la qüestió del vot per correu, sinó que també va donar llum verda a les instruccions per als membres de les meses electorals per a les properes eleccions al Parlament, en què detalla aspectes com el mètode d'escrutini, els horaris de vot i el material necessari.

Cada mesa estarà composta per un president i dos vocals, els quals hauran de presentar-se a les 8:00 del 12 de maig al lloc de votació per establir la mesa juntament amb els suplents (hi haurà dos suplents per a cada càrrec a la mesa).

En cas que el president estigui absent, serà reemplaçat pel primer o segon suplent, i si cap no està disponible, un vocal assumirà la presidència mentre el suplent ocupa el lloc del vocal. Cada mesa electoral ha de tenir almenys una urna, una cabina de votació, sobres i paperetes electorals.

La votació iniciarà a les 9:00 i es desenvoluparà de manera continuada fins a les 20:00. A aquesta hora, el president o presidenta de la mesa haurà de dipositar a les urnes els vots per correu prèviament rebuts abans que puguin votar els membres de les taules i els interventors.

L'escrutini es farà "immediata i sense interrupció", serà públic i només es podrà suspendre en cas de força major.