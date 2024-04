L'enorme xifra de diners que ha rebut Catalunya des que Sánchez és president

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reivindicat davant d'una pregunta de la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, l'increment de recursos i mesures financeres a Catalunya, xifrant aquest augment en 50.000 milions d'euros més des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa.

Durant la sessió de control al Govern que s'ha celebrat aquest dimecres al Congrés, un dia abans de l'inici de la campanya de les eleccions catalanes, la diputada de Junts ha acusat Montero de "pagar als catalans una petita part del que els correspon".

"El seu pla és seguir buidant les butxaques dels ciutadans de Catalunya per continuar omplint la butxaca de Madrid?", ha insistit la diputada catalana.

Davant d'això, la ministra Montero ha assegurat que el Govern "garantirà els serveis públics a tot el territori espanyol", alhora que ha presumit que l'Executiu de Sánchez "ha vetllat pels interessos de Catalunya des de la capacitat de respectar l'autogovern".

En aquest context, ha recordat que el Govern ha desacoblat per primera vegada l‟actualització dels lliuraments a compte de l‟aprovació dels Pressupostos, destacant que aquest nivell de recursos s‟ha xifrat en 50.000 milions d‟euros destinats a Catalunya des que Sánchez va arribar a La Moncloa, “40.000 milions d'euros més que durant els sis anys del Govern de Mariano Rajoy”.

Alhora, ha reivindicat la condonació de deute per a Catalunya després de l'acord d'investidura aconseguit entre el PSOE i ERC, que s'estendrà a totes les comunitats autònomes, així com "un conjunt de mesures que són extraordinàriament importants per al conjunt dels catalans".

La comparació amb Madrid

I és que durant la formulació de la seva pregunta, la diputada de Junts ha insistit a comparar les xifres de recursos i d'inversió destinades a Catalunya amb les de Madrid, defensant que seguirà "recordant" que "una part dels diners es queden a Madrid i l'altra es reparteix per comunitats".

"Quin és el criteri per distribuir? Perquè els catalans som els que paguem més i rebem menys a canvi", ha dit Nogueras, que també s'ha queixat de l'execució dels Pressupostos Generals de l'Estat.

"Per a cada ciutadà de Catalunya, vostès inverteixen 95 euros, per a cada ciutadà de Madrid, 309. Vostès diuen que pagaran 176 milions per millorar l'estació de Sants a Barcelona, però no diuen que pagaran 650 milions d'euros per millorar Atocha a Madrid, gairebé quatre vegades més”, ha insistit Nogueras.

Finalment, la diputada de Junts ha advertit a Montero que la seguirà preguntant a les sessions de control sobre aquest assumpte "fins que tothom s'adoni que el seu únic pla és seguir buidant les butxaques dels catalans".