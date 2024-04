La parella d'Ayuso va proposar acceptar una pena de presó per evitar anar a judici

per J.C. Meneses Montserrat

S'estreny el setge contra Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid es troba a l'ull de l'huracà després d'una proposta legal de la seva parella actual per evitar un judici per frau fiscal i falsedat documental. La petició enviada a fiscalia inclou un acord de conformitat que detalla penes i multes, revela SER en exclusiva.

L'advocat d'Alberto González Amador, parella d'Ayuso, va presentar el 2 de febrer passat un pacte de conformitat per evitar el judici oral. Segons la informació revelada per SER, aquest acord implicaria admetre la comissió de dos delictes de frau fiscal i acceptar una condemna de 8 mesos de presó en total, de manera que evitaria una condemna més gran que el pogués fer entrar realment a la presó.

A més de la pena de presó, el pacte inclou el pagament de la quota defraudada més interessos, pujant a un total de 375.000 euros, més un 40% addicional en concepte de multa, cosa que suma 525.000 euros a pagar a la Hisenda Pública. Així mateix, es compromet a renunciar a ajuts o subvencions públiques i als beneficis fiscals o de la Seguretat Social durant un període de 9 mesos.

Tot i això, la Fiscalia ha rebutjat aquesta proposta inicial. Busca que a més dels delictes fiscals, s'assumeixi també el de falsedat documental, argumentant que González Amador va fer servir facturació falsa per defraudar Hisenda.

L'advocat relata a l'escrit que González va intentar regularitzar la seva situació pagant 629.000 euros de més en l'impost de societats del 2022. Tot i això, el pagament es va realitzar una vegada iniciat el procediment inspector, per la qual cosa no es pot considerar com a eximent de responsabilitat.

Conclusió: El cas continua generant controvèrsia i atenció mediàtica mentre s'espera el desenllaç de les negociacions legals. La proposta de conformitat planteja un escenari complex, amb la Fiscalia que busca ampliar els càrrecs contra la parella d'Ayuso. Hisenda, per part seva, segueix el curs legal establert, sense permetre regularitzacions una vegada iniciat el procediment inspector.