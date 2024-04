ERC defensarà ''amb ungles i dents'' referèndum, finançament singular i català

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta de la Generalitat i número 2 d'ERC per Barcelona, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest diumenge que els republicans defensen "amb dents i ungles" el referèndum, el finançament singular i el català.

En un acte a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) juntament amb els diputats del Congrés Teresa Jordà i Gabriel Rufián i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, Vilagrà ha retret Junts haver impulsat polítiques d'austeritat.

"Deien que eren el Govern dels millors, però no feien ni el manteniment d'unes infraestructures que nosaltres hem hagut de posar al dia", i també ha criticat el funcionament de Rodalies, tot i que ha dit que es revertirà amb el traspàs a la Generalitat.

Rufián ha afirmat que ell busca interpel·lar els catalanistes que dubten de la independència: "Hi ha molta gent que té sensibilitat catalanista, progressista, antifeixista, però que dubta sobre la independència. Què hem de fer amb aquesta gent? Insultar-los? Obviar-los? ? Fer veure que no existeixen, com fa segons qui?

També s'ha mostrat partidari d'"una pàtria en què ningú sé més que ningú; en què tots hereten drets, i no només uns quants, privilegis i, fins i tot, corones".

"Empatia" amb Sánchez

Jordà ha traslladat el president del Govern, Pedro Sánchez, "tota la seva empatia" després de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona, però li ha preguntat on era ell quan els líders independentistes eren a la presó i quan van marxar a l'estranger.

"Illa es manifestava amb Societat Civil Catalana (SCC) i nosaltres seguíem defensant Catalunya", ha dit en relació amb el candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa.

Campuzano ha defensat la feina feta pel Govern "amb més mestres, més metges i més mossos", i també amb més places de residències, més recursos per a la dependència i amb la gratuïtat de l'educació infantil 0-3.