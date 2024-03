ERC, EH Bildu, BNG i Ara Més aniran en coalició a les eleccions europees

El president dʻERC, Oriol Junqueras; el cap de llista d'EH Bildu al Parlament Europeu, Pernando Barrena; el responsable de Relacions Internacionals de l'executiva del BNG, Rubén Cela, i el coordinador d'Ara Més, Mateu Mates, han signat aquest dijous l'acord de la coalició 'Ara Repúblicas' per concórrer a les eleccions europees i han reivindicat la feina feta a aquesta legislatura.

En un acte conduït per l'eurodiputada i cap de llista d'ERC als comicis, Diana Riba, ha celebrat que es reediti la candidatura amb què ja van concórrer als comicis el 2019, i que aquest any sigui "més potent i ambiciosa" amb la incorporació d'Ara Més.

"És una candidatura que pretén tornar a treballar per les nacions sense estat i per assolir un estat propi i per construir aquestes societats més justes, igualitàries i sostenibles", ha destacat Riba.

Així, ha explicat que en aquesta legislatura volen seguir debatent el dret a l'autodeterminació a Europa, cosa que considera que ja han fet aquests darrers cinc anys en haver-se presentat "una llei de claredat comunitària que ha d'ajudar a resoldre els conflictes de sobirania dins de la UE"

També volen defensar les respectives llengües a les institucions europees "davant del nacionalisme espanyol dins del Comitè de Peticions" i impulsar la seva oficialitat i convertir-les en llengües de treball a l'Eurocambra.

En matèria de violències masclistes, Riba ha reivindicat haver aconseguit posar sobre la taula una directiva sobre aquesta qüestió així com “una legislació europea que treballi per protegir els periodistes i tots els activistes davant les demandes mordassa que cada vegada més governs i grans empreses volen utilitzar per silenciar dissidències".

Creació d'una comissió sobre Pegasus

L´eurodiputada d´ERC, a més, ha celebrat haver aconseguit la creació d´una comissió d´investigació sobre Pegasus i que l´informe posés "al mateix nivell l´Estat que països com Hongria i Polònia en l´ús d´aquestes tecnologies".

Tot i admetre que no ho han aconseguit tot, ha assegurat que en l'àmbit de la defensa del sector primari o la relativa a polítiques fiscals s'han trobat molt sols: “Els partits del règim del i les dretes han votat en contra dels agricultors i a favor de velles receptes austericides que només beneficien els de sempre, els privilegiats".

Per això, ha cridat a la participació a les eleccions perquè, al seu parer, hi ha molt en joc per mantenir Europa "com un espai de drets i llibertats que doni resposta a les diferents crisis, com la social, econòmica i ecològica, i sobre tot la democràtica".