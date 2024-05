Estrada reivindica la CUP per ''combatre els discursos de l'extrema dreta''

per Redacció CatalunyaPress

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha reivindicat la utilitat de la CUP al Parlament i als municipis de Catalunya per "combatre els discursos de la dreta i l'extrema dreta".

En un acte aquest divendres a Mataró (Barcelona), amb la número 3 per Barcelona, Pilar Castillejo; el 4, Xavier Pellicer; i la 15a, Pat Sillah, el partit ha posat de manifest la "necessitat de desplegar polítiques socials per fer front a les ofensives de l'extrema dreta", informa en un comunicat.

Estrada ha advertit que actualment "l'espanyolisme i la dreta estan completament mobilitzats" i ha defensat que la millor garantia, en les paraules, per combatre'ls és el vot a la CUP.

La candidata ha reivindicat la Renda Bàsica Universal, una energètica pública o la llei del dret a l'avortament "per fer front a l'ofensiva dels drets sexuals i reproductius" que, segons ell, s'està produint.

Per la seva banda, Castillejo ha destacat la necessitat de defensar el català i ha insistit que “s'ha de fer un esforç de passar de la resistència a l'acció amb la llengua”.

Pellicer ha acusat els governs d'esquerres abonar el terreny, diu textualment, als discursos d'odi: "Quan l'esquerra no fa d'esquerra, no desplega les polítiques del país, apareix una alternativa que no és la real. És l'extrema dreta , porteu la bandera que porte".

Finalment, Sillah ha criticat la radicalització i la naturalització dels discursos d'odi que, segons ella, s'està produint en aquesta campanya electoral, i ha cridat a sortir a votar el 12M perquè "l'extrema dreta anirà a votar".