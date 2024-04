Feijóo: ''Sánchez no està a l'alçada, desaparèixer és una frivolitat inacceptable''

per Redacció CatalunyaPress

El líder de l'oposició i secretari general del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha sortit al pas sobre la decisió de Pedro Sánchez de prendre uns dies de reflexió per decidir el futur polític. "Desaparèixer 5 dies és una frivolitat inacceptable", ha assegurat, dient que "fa 5 anys fent-ho".

"El president del Govern d'Espanya no pot dimitir com qui se'n va de pont. No pot muntar un espectacle d'adolescent", ha valorat el polític gallec, acusant Sánchez de tenir una actitud infantil.

Posteriorment, Feijóo ha exigit al líder socialista "que d'explicacions immediatament" i l'ha acusat d'estar constantment amagant-se "a la dreta i la ultradreta". "Cap espanyol no pot abandonar les seves obligacions pel seu propi interès", ha dit.

A més, ha volgut deixar clar que "si hi ha un partit darrere de tot això, és el PSOE. La nostra responsabilitat es limita a exigir explicacions sobre dubtes que cada dia es van fent créixer".

"A ulls de tot el món, Sánchez ja és el portaveu mundial del lawfare , igual que els seus socis", ha afegit, anant més enllà i apuntant que "a Espanya ningú no està fora de la llei, es cognom com es cognom".

Al seu parer, "no hi ha dues Espanyes enfrontades, sinó un president enfrontat a la realitat, al pluralisme polític ia la democràcia".

Feijóo ha acabat la seva intervenció volent enviar "un missatge d'esperança", assegurant que Espanya "mereix més esperança". "Vivim un temps aspre, pesat, en què cal curar les ferides", però ha vaticinat que això "ocorrerà".

"Espanya mereix un altre president, que actuï amb responsabilitat, i ho tindrà", ha afegit, dient que ocupar el càrrec de la presidència del Govern és l'honor més gran que pot tenir un polític espanyol. Ha anat més enllà i ha apuntat que, quan ets al càrrec, el que has de fer "és mirar pels altres en lloc de fer-ho constantment per si mateix", ha dit.

"La pregunta no és si val la pena ser president del Govern, sinó si val la pena fer-ho com ho fa vostè", ha conclòs el número 1 dels populars i expresident de la Xunta de Galícia.