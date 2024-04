Manos Limpias recula: ''Si les informacions són falses, la culpa serà dels mitjans''

per Redacció CatalunyaPress

El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha indicat que va basar la seva denúncia contra Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, en informacions de mitjans de comunicació i que en cas que les notícies no siguin certes “seran els qui la van publicar els que hauran d'assumir la falsedat".

Així ho expressa en un comunicat a què ha tingut accés Europa Press , en què assenyala que a l'actuar de Manos Limpias "no hi ha hagut el més mínim acte falsari" després de les manifestacions del president del govern.

Bernad explica al comunicat que el seu sindicat va tenir coneixement a través de diversos diaris digitals "d'una sèrie d'informacions que afirmaven presumptes irregularitats, que poguessin ser presumptament delictives, en el comportament de la dona" de Sánchez, i que després d'observar que la Fiscalia no actuava d'ofici, malgrat que les referides notícies feia setmanes que es publicaven, va decidir "posar en coneixement del jutjat competent aquestes informacions mitjançant l'oportuna denúncia".

Ho va fer, afegeix, amb la intenció que s'obrissin diligències i es comprovés "la veracitat de les mateixes". "Hem exercit amb això un dret i un deure ciutadà. No hi ha hagut a l'actuar de Manos Limpias el més mínim acte falsari, ja que com bé han dit els que ens han criticat, vaig basar la denúncia que es va presentar en aquestes informacions periodístiques, i només a les mateixes", detalla.

Apunta que ha de ser ara el Jutjat d'Instrucció Número 41 de Madrid, del qual és titular el jutge Juan Carlos Peinado García, que haurà de comprovar si aquestes informacions periodístiques "són certes o no" i, en cas que no ho siguin, "seran els qui les van publicar, els que hauran d'assumir la falsedat". "Però si no són incertes, entenem que la causa judicial haurà de continuar", matisa.

D'altra banda, Bernad considera que la reacció del president és "de tot punt inacceptable" perquè en lloc de donar explicacions sobre si les informacions sobre la seva dona són certes o no, "ha procedit com a resposta a insultar" Manos Limpias per haver-hi exercit un dret constitucional, dient que són una organització ultradretana. "O donant a entendre que formem part d'una campanya dretana contra ell, cosa que és falsa", afegeix.

A més, Bernad lamenta que la "premsa progovernamental" l'atac personalment insultant-lo, i apunta que obliden que va ser absolt per part del Tribunal Suprem en el cas Ausbanc, en què va ser condemnat en primera instància.