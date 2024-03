Qui hi ha darrere de 'Izquierda Española'? L''alternativa' al PSOE que neix d'UPyD

El nou partit 'Izquierda española', que es presenta com a alternativa al PSOE, s'ha constituït per "defensar la igualtat davant d'un Govern rendit al nacionalisme" i la seva posada en marxa s'ha oficialitzat aquest diumenge en la presentació de la formació a què han acudit 300 assistents, segons els organitzadors. No obstant això, la seva posició al tauler polític queda seriosament la qüestionada en analitzar els orígens dels seus fundadors,

"Izquierda Española neix per defensar la igualtat davant d'un Govern rendit al nacionalisme (...) neix per defensar la igualtat davant del salvas qui pugui individualista", ha indicat el líder dIzquierda Española, Guillermo del Valle, a l'auditori de La Casa del Rellotge a Madrid on ha tingut lloc la presentació.

Del Valle ha denunciat que l'amnistia sigui "un privilegi per als de dalt, un privilegi jurídic per a una oligarquia jurídica política i social" i ha criticat que no s'hagin aprovat els Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any, però aquesta mesura de gràcia, sí . "No tenim pressupostos per al país però sí amnistia", ha afegit.

"Davant l'Espanya de nacionalitzem ètnics i identitaris del Govern ens alcem com l'esperança de valentia", ha assegurat el líder d'aquesta nova formació d'esquerres, que sap discernir perfectament entre el nacionalisme bo i el dolent.

L'acte, conduït pel director de cinema Jon Viar, ha comptat amb la participació de l'economista Juan Francisco Martín Seco; l'eurodiputada Soraya Rodriguez; la responsable de programa d'Izquierda Española, Beatriz Flores; el membre dels moviments cívics antinacionalistes, Felix Ovejero i la portaveu adjunta d'Izquierda Española, Laura Montecino.

"Defendre la integritat territorial a Espanya és defensar els espanyols", ha assenyalat l'eurodiputada Soraya Rodríguez, que ha afegit a més que la llei d'amnistia és "una ridiculesa, mercenària a canvi de la impunitat". "Ens presenten una reconciliació perquè acceptem que el separatisme independentista va actuar des de l'exercici democràtic i lliure", segons l'exportaveu parlamentària del PSOE.

Al respecte, ha agraït "el pas valent d'Izquierda Española, en un moment complex i tòxic de la política espanyola". "La militància del PSOE s'ha quedat sense veu, i en la resposta, Izquierda Española ha vingut per donar veu".

Per la seva banda, Juan Francisco Martín Seco ha defensat el seu compromís i suport a la iniciativa i ha aprofitat per “oferir consells”. En primer lloc, "no tingueu pressa davant una carrera de doble fons" i en segon, "mesura al programa polític".

Un partit que neix de UPyD

El líder d'Izquierda Española, Guillermo del Valle, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Crida l'atenció que el líder d'aquesta "nova esquerra" iniciés la seva carrera política a UPyD un partit que estava situat al cent polític, però que mai no va combregar amb les tesis de la dreta espanyola. De fet, des d'UPyD es va arribar a demanar el vot per a ciutadans a les anteriors eleccions europees.

Per això, s'entenen millor altres incorporacions com la de Soraya Rodríguez, eurodiputada de Cs al Parlament Europeu, o Juan Francisco Martín Seco, un economista exalt càrrec de Felipe González que ha basat les seves declaracions públiques els últims anys a criticar el sanxisme .

"L'única esquerra que defensa els drets dels treballadors"

Izquierda Española, que es reivindica com "l'única esquerra que defensa els drets dels treballadors, un Estat social fort i que s'oposa a lliurar més privilegis a nacionalistes ia les regions més riques", va anunciar que concorrerà a les eleccions al Parlament Europeu del 9 juny poc després del seu naixement, a principis d'any. Algunes enquestes els situen a prop daconseguir representació.

El plantejament per als comicis es basa en una alternativa "igualitària des de l'esquerra a les polítiques dutes a terme per l'actual Govern". Així mateix, Del Valle critica la connivència de l'Executiu de Pedro Sánchez amb les formacions nacionalistes.