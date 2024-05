Illa agraeix el to ''educat'' de la campanya electoral i anima a votar

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha agraït el to "educat, respectuós" que ha tingut la campanya electoral, i ha animat la ciutadania a votar perquè expressi com vol que es governi Catalunya els propers quatre anys .

Així s'ha expressat després de votar a la Roca del Vallès (Barcelona), la seva localitat natal i de la qual va ser alcalde, en una atenció als mitjans recollida. El candidat socialista ha dit que té un "pàlpit" que s'obrirà una nova etapa a Catalunya, i ha donat les gràcies a totes les persones que treballen perquè la jornada electoral tiri endavant.

Els col·legis electorals de Catalunya han obert de manera generalitzada sense incidències a les 9 d'aquest diumenge per a les eleccions al Parlament. L'excepció més cridanera és el col·legi electoral on hi ha una acampada propalestina des de fa dies. Aquesta ha obert a les 9.15h. És l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB), a la plaça de la Universitat de la capital catalana.

Un total de 5.754.840 persones estan cridades a votar: hi ha 80.000 persones (incloent-hi les suplents) implicades a les 8.940 meses dels 2.695 col·legis electorals, on hi ha disponibles 5,8 milions de paperetes i 6,2 milions de sobres.

