Illa: ''No és cert que el PSC no defensi la immersió lingüística a l'escola''

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha afirmat que el fet de proposar un model trilingüe a l'escola catalana no vol dir que no defensin la immersió: “No és cert que el PSC no la defensi”.

Així s'ha expressat en una entrevista al diari 'Ara' aquest dissabte, en què ha assegurat que "la gent que pot portar els seus fills a escoles on aprenguin el català, tinguin un domini del castellà i aprenguin anglès".

Respecte a l'acord de PSC, ERC, Junts i Comuns sobre el català a l'escola, ha dit que "deixa molt clar que el centre de gravetat ha de ser el català" però que el castellà no només s'ha d'ensenyar per dominar-lo, sinó que, quan ho consideri lequip docent, també pot ser una llengua per transmetre coneixements.

"Disponibilitat" per parlar

Sobre si el fet que el PSC aprovés els Pressupostos de la Generalitat amb ERC indica que és més fàcil un Govern del PSC amb els republicans, ha respost que el que indica és una “disponibilitat” del PSC a parlar i fer política útil.

"Les discrepàncies són importants amb ERC, però fer política és arribar a acords. És el que hem fet i el que continuarem fent", ha dit.

Així, ha assegurat que s'entendria "amb tothom que estigui d'acord amb un Govern estable, amb una orientació socialdemòcrata i amb els serveis públics com a primera prioritat".