Incertesa sobre el retorn de Puigdemont: pot participar a les eleccions?

Carles Puigdemont ha fet un pas endavant per participar a les properes eleccions catalanes, programades per al 12 de maig, per la qual cosa torna a la política sis anys i mig després del seu exili a Bèlgica.

Puigdemont no va esmentar quan planeja tornar a Espanya, esperant l'aprovació d'una llei d'amnistia que el protegiria legalment un cop entri en vigor.

Aquesta incertesa sobre el seu retorn planteja nombroses preguntes sobre la seva participació a les eleccions.

Es pot presentar a les eleccions? Sí, ja que no està inhabilitat per cap sentència judicial, encara que hi ha una ordre de detenció en contra si trepitja sòl espanyol.

Què passarà amb el càrrec d'eurodiputat? La seva decisió de participar a les eleccions autonòmiques catalanes implica la seva renúncia al càrrec. Un cop perdi el seu escó al Parlament Europeu i n'obtingui un al Parlament català, perdrà la seva immunitat com a europarlamentari i estarà subjecte a la jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Pot tornar a Espanya en aquests moments? Encara que tècnicament podria fer-ho, seria detingut immediatament a causa de l'ordre de detenció en contra per desobediència i malversació. El retorn està condicionat a l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.

És possible fer una investidura fora d'Espanya? El Tribunal Constitucional s'ha pronunciat en contra de la investidura telemàtica, i per això la seva elecció a distància sembla poc probable.

L'oferiment de Puigdemont de liderar una llista unitària independentista va ser rebutjat per ERC, que considera que aquesta estratègia repetiria errors del passat. ERC, encapçalada per Pere Aragonès, advoca per altres vies de concòrdia i demana gestos per part de Puigdemont abans de considerar una col·laboració.

Pel que fa als objectius polítics, Puigdemont busca "restituir" la seva presidència i avançar cap al reconeixement nacional de Catalunya i el dret a l'autodeterminació.

Advoca per la negociació amb l'Estat i no descarta la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació en el futur.