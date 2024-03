Inspectors d'Hisenda alerten que el finançament que demana ERC és 'inconstitucional'

L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha alertat que la proposta de finançament singular per a Catalunya -que implicaria la cessió del 100% d'impostos- suposaria la "ruptura" de l'Agència Tributària, l'augment del frau fiscal i el deteriorament dels serveis al ciutadà.

"Aquesta independència fiscal per a Catalunya és inconstitucional", ha advertit la presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda, Ana de la Herrán, durant una roda de premsa aquest dilluns per advertir sobre les conseqüències de la pretesa sobirania tributària a aquesta comunitat.

La setmana passada, el Govern català va plantejar una proposta de finançament singular per a Catalunya que inclou que la Generalitat recapti el 100% dels impostos que es paguen a la comunitat autònoma, amb un mecanisme de solidaritat interterritorial.

Segons han avisat des de l'associació d'inspectors, la independència fiscal de Catalunya suposaria la desaparició de l'Agència Tributària d'aquest territori, amb la conseqüència del seu fraccionament i l'inici d'un camí de transformació "irreversible" que tindria conseqüències greus en l'aplicació de els tributs i en la lluita contra el frau fiscal.

Una reforma que plantejaria molts problemes

Els inspectors d'Hisenda han explicat que aquesta pretesa independència fiscal no està contemplada ni a la Constitució ni al mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya, ni a la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA). Per això, aquesta proposta conculca els principis digualtat de prestació de serveis mínims essencials i de solidaritat.

El pla plantejat pel Govern català suposa tenir plena capacitat normativa en els impostos i procediments tributaris, traspassar la gestió i la recaptació dels tributs generats a Catalunya i disposar de la totalitat de recursos impositius.

Els inspectors han explicat que hi ha tributs, com el cas de l'IVA, en què la seva naturalesa fa impossible una gestió descentralitzada del mateix. "És més, les tendències internacionals en aquest impost advoquen cada cop més per una gestió en un sol país membre i el repartiment de recaptació entre els Estats", remarca l'associació.

Altres tributs es consideren "molt difícilment consorciables", com els que recauen sobre el comerç exterior, l'impost sobre la renda de no residents i l'impost sobre societats. Els dos primers perquè estan íntimament relacionats amb l'activitat exterior de l'Estat i regulats per normes no estatals, mentre que en el cas de l'impost de societats, les diferències de gestió poden implicar fàcilment deslocalitzacions.

Així, els inspectors han insistit que qualsevol diferència en la gestió d'impostos com ara Societats, IVA o l'Impostos Especial de fabricació, incloses les actuacions de la Inspecció, suposaria un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies i un "al·licient perquè es produïssin situacions de deslocalització d'empreses”.

Tindria impacte a les inspeccions tributàries i la seva recaptació

Segons els inspectors, la cessió de la inspecció dels tributs suportats a Catalunya plantejaria molts problemes, especialment en els contribuents amb una mida mitjana o gran, en la mesura que fan operacions a tot el territori espanyol, o fins i tot internacionalment.

El problema s'agreuja quant el control fa referència a les empreses multinacionals, ja que l'explotació de la informació i les actuacions de control ha de ser exercida amb caràcter nacional. Actualment hi ha a Espanya 124 multinacionals que facturen més de 750 milions d'euros anuals, que tenen 14.700 filials, 9.800 de les quals són estrangeres.

D'altra banda, en cas de cessió dels tributs a Catalunya, es veurien perjudicades actuacions rellevants que efectua el Departament de Recaptació, com són les relatives a les accions judicials, que afecten tot el territori nacional.

La conseqüència de tot això és que resultaria molt difícil seguir el camí dels "brillants resultats obtinguts per l'Agència Tributària" en els darrers anys, que només en les actuacions de control dels tributs interns han pujat a més de 15.000 milions d'euros anuals .E

Espanya perdria 3.000 milions d'euros de la lluita contra el frau

L'Estat perdria la recaptació de l'import corresponent a les actuacions de control efectuades a Catalunya, que els inspectors xifren en uns 3.000 milions –el 20% del total nacional–.

I és que també es veuria afectada la plantilla de treballadors de l'Agència Tributària, que puja a unes 25.909 persones, de les quals presten els seus serveis a Catalunya al voltant de 5.000.

Tenint en compte que en els propers cinc anys es jubila una quarta part de la plantilla de l'Agència --5.000 o 6.000 funcionaris més--, l'Agència Tributària "realment es veuria en moltes dificultats per assolir els objectius i l'eficàcia que està aconseguint" actualment", ha assenyalat el vocal de l´Associació d´Inspectors, José María Peláez.

"Els nostres companys que són a Catalunya ens han traslladat la seva preocupació i el seu nerviosisme, perquè no en saben res. No saben res de què passaria amb ells, amb les seves vides", han traslladat des de l'Associació d'inspectors.