Joan Ridao edita el seu nou llibre en castellà mentre cobra 120.000 euros del Govern

per Redacció CatalunyaPress

Joan Ridao, exsecretari general d'ERC i director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), ha llançat el nou llibre titulat 'Los lobbies. Presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España y en Europa', editat únicament en castellà juntament amb la també escriptora Irene Araguàs. El llibre, que es presentarà el 8 d'abril al Cercle d'Economia, ja ha rebut les primeres crítiques per part d'alguns usuaris per no ser divulgat també en català.

"120.000 eurakos dels nostres impostos cobra Joan Ridao i ho escriu, oju, en castellà", ha sentenciat un usuari a la xarxa social X -abans coneguda com a Twitter-. "No li comprarà ni la família, i això que és un llibre subvencionat", ha contestat un altre.

Les crítiques han anat enfocades principalment a assenyalar la posició que té Joan Ridao a la Generalitat, dirigint l'IEA i cobrant 120.000 euros anuals, fet que moltes persones entenen que hauria d'anar lligada a la protecció i divulgació del català.

Joan Ridao ha publicat uns 20 llibres i la majoria han estat editats en català. En castellà, ha publicat 'El derecho a decidir: una salida para Cataluña', 'Colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras i 'Los grupos de presión. Análisis de la regulación del lobby en la UE y España' (2017), entre altres llibres.

La nova publicació de Ridao aborda com influeixen els lobbies a les polítiques públiques, així com el seu encaix en el marc legislatiu d'alguns estats d'Europa.