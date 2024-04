Junts escull el seu candidat per a les eleccions europees del 9 de juny

per Helena Celma

L'exconseller i eurodiputat Toni Comín serà el candidat de Junts a les eleccions europees que se celebraran el proper 9 de juny, ha informat la formació en un comunicat.

Comín ha guanyat les primàries celebrades al partit, en les quals ha rebut el 77% dels vots davant de l'altre candidat Joan Josep Florensa, que ha rebut el 9% dels suports.

Poc abans que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont anunciés la seva intenció de presentar-se a les eleccions catalanes, Toni Comín es va postular com a cap de llista de Junts per als comicis europeus que tindran lloc el proper 9 de juny.

En un moment d'incertesa sobre la participació de Puigdemont, Comín va expressar la disposició a liderar la llista europea: "És prematur dir-ho encara, però hem pensat que si ell -Puigdemont- no pot encapçalar la llista de les europees, l'encapçale jo", va assegurar.

L'associació política entre Comín i Puigdemont no és pas nova. Tots dos van arribar al Parlament Europeu com a diputats el 2019. En una entrevista recent concedida a RAC1, l'expresident català va expressar el seu suport a Comín, manifestant que li "encantaria" que repetís com a eurodiputat.

Puigdemont va elogiar el "treball excepcional" de Comín i va destacar que és un projecte que tots dos van iniciar "junts". A més, ha subratllat la importància de mantenir una presència al Parlament Europeu, afirmant que "no s'entendria" que, en un moment en què proposen liderar Catalunya, abandonessin "la trinxera europea".

Qui és Toni Comín?

Toni Comín és un polític espanyol nascut a Barcelona el 1971. És conegut principalment per la seva activitat política a Catalunya, on ha estat membre destacat de partits independentistes.

Comín va ser membre del partit independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i va ocupar el càrrec de diputat al Parlament de Catalunya. A més, va ser conseller de Salut del govern català durant el període en què Carles Puigdemont va ser president de la Generalitat de Catalunya.

Després del referèndum d'independència de Catalunya de l'octubre del 2017, Comín es va exiliar a Bèlgica amb altres líders independentistes per evitar ser arrestat per les autoritats espanyoles, que consideraven il·legal el procés independentista.

Des d'aleshores ha estat involucrat en activitats polítiques i de defensa de la causa independentista catalana des de l'exterior.