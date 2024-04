Els líders del PSOE mostren suport a Sánchez després de l'anunci de possible dimissió

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha mostrat el seu suport al president del Govern, Pedro Sánchez, després de publicar aquesta tarda una carta en què ha anunciat una reflexió sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu, després que un jutjat de Madrid hagi obert diligències després de les denúncies de Manos netes sobre la seva dona, Begoña Gómez, per presumpte trànsit d'influències i corrupció als negocis.

"Les mentides fan mal però mai guanyen. Guanyarà una vegada més la teva determinació i noblesa. Sempre al teu equip president", ha publicat Peña en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

De la mateixa manera el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, ha mostrat tot el seu suport a Sánchez, de qui ha dit que "representa la dignitat i el coratge que cal davant d'una dreta immoral i disposada a tot", ha subratllat a la mateixa xarxa social en què li ha manat "ànim i força".

Per part seva, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha apuntat que "no tot val en política" assegurant que Espanya té un "president de primera" i que ni ell ni la seva família "mereixen" això”. "Però Espanya tampoc. Una abraçada enorme, president", ha assenyalat Ribera a la xarxa social X.

Així mateix, l'expresident de la Comunitat Valenciana Ximo Puig ha destacat que Sánchez ha manifestat una "reacció molt humana" i que emet en el seu text un "missatge transcendental: de què serveix la democràcia sense convivència i respecte. No podem caure a l'espiral destructiva del populisme. Tot el meu suport president”, ha reaccionat.

També l'expresident del Senat Ander Gil ha assegurat que en política "hi ha línies que no s'haurien de creuar mai" i que la situació que està vivint "mereix una reflexió", ha subratllat Gil traslladant-li una abraçada a Sánchez i tot el seu suport.

Així mateix, el secretari general del PSOE d'Astúries i expresident regional ha manifestat que "ni tot s'hi val, ni tots s'hi valen" i ha fet una abraçada "molt forta" i tot el seu suport al president.

Per part seva, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha carregat contra el PP i Vox assegurant que "no hi ha línia vermella que la dreta d'aquest país no estigui disposada a creuar" i ha apuntat que "no tot s'hi val, ni a la vida, ni a la política Espanya no s'ho mereix, i la seva democràcia, tampoc La veritat sempre s'obre camí", ha dit, traslladant-li el seu suport i afecte.

El vicepresident del Congrés, Alfonso Gómez de Celis, ha estat més breu manifestant: "Tu mai caminaràs sol, Pedro".

Així mateix, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha carregat contra les "dretes més reaccionàries que pretenen acabar amb Pedro Sánchez sense el menor escrúpol, atacant amb infàmies la seva dona per deslegitimar-lo: no ho aconseguiran. Espanya necessita seguir avançant sota el seu lideratge. Tot el meu suport al president i a la seva família”, ha assenyalat.