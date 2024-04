Un ex d'ERC serà el número 2 d'Orriols a la llista d'Aliança Catalana

Jordi Coma, un advocat d'Olot que abans era d'esquerres i membre d'ERC Olot, ha decidit canviar de jaqueta i ara serà el número 2 de la llista electoral d'Aliança Catalana per Girona, una llista encapçalada per la líder de la formació, Sílvia Orriols.

El polític va arribar a ser el candidat d'ERC per a l'alcaldia de la capital de la Garrotxa, i ara fitxa com a 'independent' a la candidatura de la formació d'ultradreta Aliança Catalana.

El nou número 2 d'Orriols va militar durant 25 anys a Esquerra Republicana de Catalunya, i va ser regidor d'aquesta formació a l'Ajuntament d'Olot durant vuit anys.

La seva carrera política a ERC va acabar a les eleccions municipals del 2007, quan es va presentar com a candidat i els ciutadans d'Olot li van atorgar només 2 regidors. El fracàs el va fer deixar el càrrec fins avui, que ha estat reciclat per la formació d'ultradreta independentista.

La ciutat d'Olot aporta diversos candidats d'ultradreta a les eleccions catalanes. A més d'Aliança Catalana, els ultres també tindran un altre ciutadà d'Olot a les seves llistes: Ignasi Mulleras, que ja va ser a la llista de Girona a les últimes eleccions del 2023.

Mulleras ha estat candidat a alcalde a Olot, on va fracassar estrepitosament, i a Roses, on va tornar a fracassar. A les eleccions generals del 2023 va ser el cap de llista per Girona i, sorpresa, va treure 0 diputats. Ara torna a Vox per veure si pot millorar els seus registres –empitjorar és impossible–.

Sílvia Orriols s'ofereix a parlar amb Junts

La candidata d'Aliança Catalana (AC) per Girona a les eleccions al Parlament, Sílvia Orriols, ha expressat la disposició a parlar amb Junts+ si necessitessin el seu suport al ple d'investidura, que ha condicionat a treballar per una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) ) ia un control "estricte" de la immigració.

"Amb Junts, és el que diem, estaríem oberts a parlar però sempre condicionat a aquestes mesures que ens permetessin garantir la seguretat i la pervivència dels valors occidentals a casa nostra", ha explicat en una entrevista a Europa Press.

Després d'insistir que els vots d'AC no seran gratuïts, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha explicat que defensen la necessitat de tenir un estat català i de fer-ho de manera unilateral, i per això no investiran cap president que no es comprometi a lluitar per una DUI: "Res de repetir referèndums ni de repetir independències de 8 segons", ha dit en referència al candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

Com que no preveu la possibilitat de pactar amb cap formació que defensi Espanya o la "submissió" de Catalunya a l'Estat, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha descartat poder obrir negociacions amb PSC, ERC i la CUP.

Segons Orriols, els republicans són un partit "clarament espanyolista, de manera que qualsevol conversa estaria automàticament descartada perquè tota la subordinació que ha demostrat els últims anys la invàlida per encapçalar cap projecte" que permeti avançar cap a la independència.