L'independentisme tanca files per frenar l'ampliació del Prat

El Parlament ha aprovat instar el Govern que l'Aeroport de Barcelona guanyi capacitat amb connexions intercontinentals tenint en compte "els compromisos existents de preservació del medi natural, revisant, si cal, l'actual model de gestió de les pistes existents".

Així es recull en un punt d'una moció que ha presentat el diputat de Junts Ramon Tremosa al ple del Parlament, que ha tirat endavant amb els vots del seu grup i ERC. Així, tots dos partits independentistes tornen a donar suport a una moció que, implícitament, rebutja una ampliació física de l'Aeroport del Prat.

La moció ha explicat el rebuig de PSC-Units, Vox i CUP i l'abstenció de comuns i Cs.

També ha prosperat el punt que emplaça la Generalitat a continuar treballant en el marc de la comissió tècnica per a la millora de l'aeroport.

A més, el Parlament ha constatat la necessitat de disposar d'un aeroport "competitiu, que prioritzi les connexions intercontinentals" i la necessitat que la Generalitat assumeixi la gestió dels aeroports d'interès general ubicats a Catalunya -amb el rebuig de PSC-Units , Vox, Cs i PP--.

Un altre punt que s'ha aprovat és que, per l'emergència climàtica, qualsevol decisió de gestió o d'inversió d'Aena als aeroports catalans ha de millorar l'impacte ambiental de les activitats aeroportuàries.

L'amenaça de perdre davant Madrid-Barajas

Des de la CUP, la diputada Montserrat Vinyets ha defensat que el debat sobre aquesta qüestió ha d'anar vinculat "a la paraula 'decreixement", i que això ha d'implicar el rebuig a una ampliació de la infraestructura i apostar per sistemes nets, com ara el ferroviari, i no pel dels fòssils.

El diputat de Cs Joan Garcia ha apostat per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i ha demanat a tots els diputats que n'aclareixin la posició, començant per Junts.

"S'ha de transformar l'aeroport en un hub internacional? Sí, cal fer-ho a qualsevol preu? Rotundament no", ha destacat el diputat d'ERC Ferran Estruch, que ha celebrat que s'hagi creat la comissió tècnica per abordar la qüestió.

El diputat de PSC-Units Jordi Terrades ha defensat l'ampliació de la capacitat de l'aeroport, ha avisat que si no ho fan ho faran altres com el de Madrid-Barajas, i ha recordat a Junts que estaven al Govern quan van posar el fre" a una inversió de 1.700 milions per a la infraestructura.

El diputat de Vox Andrés Bello ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona consensuant “la millor solució tècnica i amb el màxim respecte al medi natural”.

Per part dels comuns, el diputat David Cid ha acusat Tremosa de plantejar una moció que ha definit com una oda a l'esgrima parlamentària: "Ja sembla d'ERC o Pere Aragonès, que no sabem què pensa sobre l'aeroport. No queda és clar per on va, encara que en el fons sé per on va".