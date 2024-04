Montero demana a Sánchez que es quedi i trasllada tot el suport del PSOE a Begoña Gómez

La vicepresidenta del Govern i ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha implorat el president del Govern, Pedro Sánchez, que no dimiteixi i ha traslladat el suport del partit a la seva dona Begoña Gómez a qui s'ha intentat " destruir", segons ha llançat.

En la seva intervenció al Comitè Federal que el PSOE celebra aquest dissabte, la 'número dos' del partit ha llançat un missatge directe a Sánchez: "Però queda't, estem amb tu, hem d'avançar i seguir empenyent aquest país", després que es hagi pres uns dies per reflexionar si continua o no al capdavant de l'Executiu.

"Prou mentides, de bitlles de violència verbal, president estem amb tu", ha assenyalat Montero des de la seu del PSOE a Ferraz mentre al carrer, milers de persones es congreguen per transmetre el seu suport al cap de l'Executiu.

A més, Montero ha llançat un missatge de suport tancat a la dona de Sánchez, Begoña Gómez, després que l'organització Manos Limpias presentés una denúncia contra ella i un jutge obrís diligències d'investigació. Aquesta circumstància va desencadenar que Sánchez es retirés uns dies per preguntar-se si "val la pena" seguir com a president del Govern.

"Begonya, companya, estem totes amb tu", ha afirmat Montero provocant que tots els assistents al Comitè Federal es posessin drets i dediquessin una llarga ovació.

"Les dones d'aquest país sabem què costa desenvolupar una carrera. Sabem les renúncies que fem a la nostra vida familiar quan tenim una responsabilitat. Sabem que se'ns mira sempre amb lupa i que se'ns exigeix sempre més", ha assenyalat Montero abans de afegir: "No volem que ens tornin a arraconar a les cases. No volem que se'ns anul·li professionalment. No volem que se'ns utilitzi com a diana per part de sectors masclistes que no han entès res del que significa la igualtat".

En la mateixa línia ha afirmat que Gómez és una dona moderna, professional, independent, intel·ligent, "com tantes altres dones d'aquest país" i per això ha reclamat: "Ja n'hi ha prou amb aquest assetjament, no hi ha dret!".

Així, ha lamentat que familiars i les persones de l'entorn més proper són víctimes "d'aquesta màquina del fang" en què als socialistes els assenyalen "amb mentida i bulls", segons s'ha queixat.