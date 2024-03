Els partits polítics que Junqueras considera els seus 'aliats'

per Helena Celma

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha aplaudit aquest dijous l'acord de la coalició 'Ara Repúblicas' per concórrer amb EH Bildu, BNG i Ara Més a les eleccions europees, perquè considera que són els seus "aliats en moltes lluites".

"Són els nostres socis, però molt més que els nostres socis. Són els nostres amics, companys i aliats en moltes lluites des de fa molt de temps, dècades i, en alguns casos, des de fa un segle", ha destacat a l'acte de la signatura de l'acord a la seu dels republicans a Barcelona.

Segons Junqueras, a Europa es juguen molt "en termes de reconeixement internacional, lingüístics, en polítiques socials ia l'hora de defensar els interessos dels pagesos o la indústria".

Per això, ha defensat la necessitat d'actuar amb ambició i "amb tota la força possible" per servir els interessos dels ciutadans.

"Serà un plaer lluitar cada dia des de l'àmbit de les institucions europees" per assolir els objectius que posin sobre la taula, ha conclòs el líder republicà.