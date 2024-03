La resposta d'Aragonès a Puigdemont: ''Qui es rendeix...''

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost el seu antecessor al càrrec i candidat de Junts a les eleccions al Parlament de Catalunya, Carles Puigdemont, que “qui es rendeix és qui abandona la Generalitat a mitja legislatura”.

Cal tenir en compte que les dues formacions van arribar a un acord de govern després de les anteriors eleccions catalanes, però a la tardor del 2022 l'acord es va trencar. Tot i que es temia que Esquerra Republicana (ERC) no pogués mantenir el govern en solitari i completar la legislatura, els republicans ho van fer... fins que no van poder aconseguir aprovar els Pressupostos del 2024.

Ho ha dit en declaracions a periodistes després de visitar la Barnahaus de Vilanova i la Geltrú (Garraf) amb els consellers Carles Campuzano i Joan Ignasi Elena, preguntat per les paraules de Puigdemont, que aquest dimarts va assegurar que “un país no avança si té un Govern que surt rendit de casa”.

Aragonès ha considerat així que Junts és qui s'ha rendit en abandonar el Govern quan Catalunya necessitava que tots donessin la cara, com amb els Pressupostos del 2024, que no van tirar endavant, i ha afegit: "Nosaltres sempre donem la cara, jo sempre dono la cara".

El president ha afegit que la vicepresidenta i consellera del Govern, Laura Vilagrà, que serà la número 2 de la llista d'ERC per al 12M, “ha estat per donar la cara sempre i, davant dels problemes, posar solucions, per no fugir mai de les seues responsabilitats".

A més, ha acusat Junts per Catalunya (i en concret la figura de Puigdemont) de proposar la unitat independentista "per pur electoralisme", i ha dit que Catalunya ha de mirar endavant, més enllà de dinàmiques electorals.

Així doncs, sembla completament descartat que les dues formacions repeteixin fórmules com la de Junts pel Sí, la candidatura electoral independentista unitària que es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015.

Va ser una aglutinació de partits i entitats sobiranistes (com l'ANC i Òmnium, entre d'altres), excepte la CUP, l'única formació independentista amb representació parlamentària, que va descartar integrar-se a Junts pel Sí. Les seves figures principals van ser Raül Romeva (ex d'Iniciativa) , Carme Forcadell (ANC), Muriel Casals (Òmnium), Artur Mas (CDC) i Oriol Junqueras (ERC).