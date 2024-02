Pedro Sánchez es desmarca públicament de l'escàndol Ábalos

El president del Govern, Pedro Sánchez, va reprovar qualsevol mena d'enriquiment personal o cobrament de comissions relacionades amb l'anomenat cas Ábalos.

Ho va fer després de conèixer-se la detenció de Koldo García, persona de confiança de l'exministre José Luis Ábalos, per obtenir presumptament beneficis econòmics en l'adjudicació de contractes durant la pandèmia.

Sánchez no defensa el seu exministre

El president Pedro Sánchez va esquivar pronunciar-se sobre Ábalos i va afirmar: 'qualsevol intent d'enriquiment a través del cobrament de comissions en una tragèdia com va ser la pandèmia compta amb la meva reprovació i retret'.

Tot i que va puntualitzar que la sortida d'Ábalos del Govern no està vinculada amb aquest escàndol. "Per descomptat que no", va respondre als periodistes, després de repreguntar-lo exactament per això.

El cap de l'Executiu va fer aquestes declaracions en una compareixença a la capital marroquina i va assenyalar l'oposició com a responsable de les acusacions que vinculen Ábalos amb les presumptes comissions al cobrament de comissions.

De fet, va afirmar 'si jo sabia, o deixava de saber, no deixen de ser maledicències per part de l'oposició'.

El cas del germà de la presidenta Ayuso absolt en seu judicial dona ales al PP

Pedro Sánchez va recordar que Alberto Núñez Feijóo "es va enfilar" a la presidència del partit després de la denúncia de Pablo Casado per les comissions del germà d'Isabel Díaz Ayuso.

Cal recordar que posteriorment els tribunals van desestimar qualsevol irregularitat en aquesta compra de material mèdic per a la Comunitat de Madrid.