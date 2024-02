La pífia d'Ayuso amb l'euskera omple Internet de mems a costa seva

per Helena Celma

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat aquest dilluns en xarxes socials contra un cartell electoral d'EH Bildu, perquè considera que inclou una similitud a l'última lletra E de la frase 'Erabaki aldaketa' amb l'emblema d'ETA .

"Bildu porta terroristes a cadascuna de les seves llistes electorals. I ara riuen de tots als seus cartells. Aquest cartell és una raó més per portar-los davant el Tribunal Suprem. Per dignitat i justícia. Perquè no enganyin els joves", ha escrit la dirigent madrilenya al seu compte de 'X'.

A les paraules, la presidenta regional ha adjuntat la imatge del cartell del candidat d'EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano Kanpo, així com una altra de l'emblema de la banda terrorista.

Tot i això, el missatge no escapava a l'atenció dels membres de la comunitat de Twitter, que ràpidament assenyalaven que ni el presumpte símbol ni l'eta al final de la paraula guardaven cap connexió amb ETA.

"Erabaki aldaketa' en èuscar es tradueix a castellà com a 'elegeix canvi'. No té res a veure amb l'organització terrorista ETA", indicaven.

Com no podia ser d'una altra manera, aquesta pífia ha omplert X de memes:

Òscar Puente, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, també ha volgut dir la seva i evidenciar l'error d'Ayuso.

“Erabaki Aldaketa (decidir el canvi) un eslògan gens nou, però recurrent en política. No és gaire audaç però tant per portar-lo al Suprem… Això de relacionar-ho amb ETA confirma l'escassa confiança d'Ayuso en la intel·ligència del ciutadà a qui dirigeix els seus missatges”, publicava.