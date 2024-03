Es podrien avançar les eleccions al Parlament si no s'aproven els comptes?

per Redacció CatalunyaPress

Aquest dimecres 13 de març se celebra un ple clau en clau pressupostària a Catalunya. Però... i si els comptes no s'aproven, estaria sobre la mesa un avançament electoral?

Si la legislatura s'acaba, els catalans passarien per les urnes d'aquí una mica menys d'un any (a inicis del 2025). Tot i això, la situació d'incertesa al voltant dels comptes fa que el Govern d'Espanya estigui pendent del que passi avui al Parlament.

Abans de l'inici de la sessió, ERC té els 33 vots i els 33 del PSC... però n'hi falten 2 per a la majoria absoluta.

Les principals negociacions s'han fet amb els Comuns (de fet aquest mateix dimecres els socialistes han fet una oferta d'última hora), però ara com ara es manté l'esmena a la totalitat dels de Jéssica Albiach.

De la mateixa manera, el PP, Vox, Ciutadans i Junts per Catalunya també han presentat les seves esmenes respectives a la totalitat, de manera que els comptes d'Esquerra únicament tenen el sí del PSOE.

Per al Govern, el que passi aquest dimecres al Parlament, quan es debatin i votin les esmenes de totalitat als pressupostos catalans, "és clau". I fins que no s'aclareixi aquest dubte, no es podrà passar a la pantalla següent, la dels comptes de l'Estat, perquè Aragonès està "molt, molt concentrat a salvar el projecte de llei", del qual depèn el futur de la legislatura catalana , segons explica El Independiente .