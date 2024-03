El PP afirma que el 12M serà ''decisiu'' perquè Sánchez i Puigdemont es ''necessiten''

El Partit Popular ha afirmat aquest divendres que les eleccions catalanes del proper 12 de maig "seran decisives" perquè el president del Govern, Pedro Sánchez, "necessita" l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per seguir a la Moncloa i, a la seva vegada, aquest últim "necessita" Sánchez per tornar a ser presidir el Govern.

"Les eleccions catalanes seran decisives perquè Sánchez necessita Puigdemont per continuar a la Moncloa i Puigdemont necessita Sánchez per ser president de la Generalitat", ha indicat la vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del Partit Popular, Noelia Núñez, en un vídeo difós a la premsa.

Núñez ha recordat que Sánchez "renegava" de l'amnistia fins al mateix dia de les eleccions generals del 23 de juliol i ha destacat que "ara segueix en la mateixa línia" pel que fa a un referèndum, i per això ha reivindicat que el PP és "l'únic defensor de la Constitució".

Respecte a les eleccions basques del 21 d'abril, Núñez ha destacat que "el Partit Socialista d'Euskadi i el PNB no tenen personalitat davant de Bildu" i ha contraposat l'actitud d'aquests amb la del seu partit.

"Mentrestant, el Partit Popular Basc està preocupat per una Euskadi oberta i treballa per oferir uns bons resultats, bons serveis públics, perquè hi hagi més ocupació, més indústria i més vivenda a Euskadi. En definitiva, davant d'un Govern amb escàndols a diari, tancat per la corrupció, el Partit Popular és l'alternativa que defensa els valors constitucionals, la llibertat, la Constitució i la igualtat de tots els espanyols", ha indicat.

També ha tornat a acusar els socialistes de "colonitzar totes les institucions públiques": "Primer va ser el CIS, el Tribunal Constitucional, l'Agència EFE i ara veiem com Sánchez col·loca com a presidenta de RTVE una militant del Partit Socialista. La televisió pública de tots els espanyols no pot estar al servei del Govern”.

Núñez ha recordat que el PP ha demanat aquest dijous la compareixença "urgent" de Concepción Cascajosa al Congrés dels Diputats perquè doni compte de la "crisi institucional" que travessa la Corporació pública.