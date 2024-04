El PP i Vox reaccionen a l'anunci de dimissió de Pedro Sánchez

per J.C. Meneses Montserrat

El portaveu adjunt del Grup Popular al Congrés i diputat per Almeria, Rafael Hernando, considera que el president del Govern, Pedro Sánchez, "segueix el patró de victimitzar-se" després de la carta en què anuncia que cancel·la la seva agenda per reflexionar sobre la seva continuïtat al Govern després de la investigació judicial a la seva dona, Begoña Gómez. "Res sobre el tràfic d'influències", afegeix.

A la missiva dirigida a la ciutadania que Sánchez ha penjat a la seva xarxa social 'X' assegura que el dia 29 dirà si continua o no com a president del Govern. "Necessito parar i reflexionar. M'urgeix respondre'm a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang en què la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si he de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor", ha escrit el cap de l'Executiu.

Segons Hernando, Pedro Sánchez escriu avui "sobre els tripijocs i negociets de Begoña". "La seva nota segueix el patró de victimitzar-se: tot és una conspiració de jutges periodistes i extrema dreta. Res sobre el tràfic d'influències", ha emfatitzat.

A més, i després de la repercussió mediàtica de les seves paraules i les mostres de suport que ha començat a rebre després de la carta, Hernando ha afirmat en un missatge al seu compte de la xarxa 'X': "Els seus corifeus se sincronitzen i el victimitzen encara més ".

"Vol tapar el cenangal de corrupció"

Vox ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de "victimitzar-se" per "tapar el sopar de corrupció que inunda el seu mandat" després de la publicació de la carta en què planteja la seva continuïtat a l'Executiu, reclamant alhora que dimiteixi i després, "si vol", reflexioni.

Fonts del partit de Santiago Abascal han assenyalat que la missiva es tracta d'"una nova victimització" i "una nova interpretació del president del Govern", el mateix "que ha comès la corrupció política més gran: comprar la seva investidura amnistiant criminals".

Segons Vox, Pedro Sánchez "ara intenta victimitzar-se per tapar el sopar de corrupció que inunda el seu mandat". "Des de les maletes de Delcy fins a les mediacions de la senyora (Begoña) Gómez", ha subratllat. "Si vol reflexionar, que ho faci, però després de dimitir", han resolt les fonts.

Prèviament, el vicepresident d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, ha ironitzat aquest dimecres sobre la carta del president del Govern. "Molt text, mala ràtio. No ens caurà aquesta breva als espanyols", ha escrit el també eurodiputat en una primera reacció que ha publicat a la xarxa social X.