La promesa optimista del Govern central amb el CGPJ

per Helena Celma

La portaveu del Govern i ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha assegurat que l'Executiu escometrà la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que fa més de cinc anys que està amb el mandat caducat, però no ha aclarit si torna a estar sobre la taula la possibilitat de modificar les majories parlamentàries necessàries per fer-ho sense necessitat de pactar amb el PP.

Així, ha insistit que seguiran intentant arribar a un acord amb el Partit Popular, amb què encara tenen oberta una via de negociació a Brussel·les, amb la mediació de la Comissió Europea, però ha advertit que si hi ha "un afany total i absolut de bloquejar la negociació" el Govern "estudiarà i valorarà nous mecanismes".

En qualsevol cas, la portaveu ha remarcat que portaran a terme la renovació dels vocals perquè és "urgent i imprescindible": "El compromís del Govern d'Espanya, que a més ho portarà a terme, és la renovació del Consell General del Poder Judicial", ha assenyalat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dimarts a la Moncloa.

Sánchez va dir que buscaria solucions si seguia el bloqueig

La ministra ha estat interrogada sobre això, després que el president del Govern, Pedro Sánchez avancés que està disposat a dur a terme la renovació i que buscarà solucions si persisteix el bloqueig.

Tot i que ha estat qüestionada diverses vegades si l'Executiu ha tornat a posar sobre la taula el canvi de majoria al Congrés dels Diputats per emprendre aquesta renovació, Alegria ha evitat aclarir aquest extrem.

Sobre això fonts governamentals insisteixen a traslladar la pressió al PP perquè s'avingui a arribar a un acord i pactar el desbloqueig, i insisteixen que no estan en "aquesta fase" del canvi de majories, encara que també eviten descartar-lo explícitament.

En aquesta mateixa línia, Pilar Alegría ha demanat no saltar a aquest "segon escenari" i diu que treballaran fins a les últimes conseqüències per aconseguir aquesta majoria parlamentària i fer possible la renovació.

En aquesta línia sosté que segueix sent "desitjable" l'acord amb el PP per fer-ho efectiu.

Sumar insisteix a rebaixar la majoria

En aquest moment cal una majoria qualificada de tres cinquens per aprovar el nomenament de nous vocals i per tant cal un acord entre els dos grans partits de la Cambra, el PP i el PSOE.

Tot i això el soci minoritari de coalició, Sumar, segueix pressionant per reduir aquesta majoria i poder aprovar-ho només amb majoria absoluta.

De fet, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que també era present a la roda de premsa, asseguda al costat d'Alegria, ha tornat a defensar la seva iniciativa de rebaixar la majoria per poder renovar sense el PP.

Brussel·les no ho veu amb bons ulls

Aquesta possibilitat semblava descartada per al PSOE des de fa temps, atès que fins i tot la Comissió Europea es va arribar a posicionar-hi en contra.

Va ser el 2021, quan el llavors ministre de Justícia Juan Carlos Campo va retirar una proposició de llei per modificar la forma d'elecció del CGPJ.

La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Justícia, Vera Jourova, --precisament la que ara actua com a mediadora entre PSOE i PP-- va celebrar llavors l'anunci, en tractar-se d'un pla que Brussel·les observava amb "preocupació" i que Espanya n'hi havia promès aparcar.

A més, el mateix president Sánchez va assegurar al líder del PP Alberto Núñez Feijóo que no tocaria les majories per renovar el CGPJ, en l'última reunió que tots dos van mantenir el mes de desembre passat, tal com va revelar el mateix líder popular.

En aquesta reunió van pactar començar la negociació que ara està en marxa i que no sembla que hagi d'arribar a bon port.

Tot i això, ara a l'Executiu eviten tancar del tot la porta a aquesta possibilitat, insisteixen que renovar amb el model actual està en mans del PP i recorden que van acceptar les condicions de negociació, a Brussel·les i amb la mediació de la Comissió, que va proposar Feijóo.

"La necessitat de complir amb la Constitució i per descomptat de recuperar la normalitat institucional de l'àmbit judicial és prioritària, és prioritària i sempre hem treballat per l'acord, per arribar a un acord perquè és necessari, és prioritari i és fonamental", ha traslladat Alegria.