El PSOE converteix el Comitè Federal en un gran acte de suport a Sánchez

El Comitè Federal que ha celebrat el PSOE aquest dissabte s'ha convertit en un gran acte per traslladar ànim al president del Govern i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, que està immers en un període de reflexió insòlit per decidir si continua o no al capdavant de l'Executiu.

Els missatges d'alè a Sánchez s'han succeït dins i fora de la seu socialista al carrer Ferraz amb una clara consigna, convèncer el president que recapaciti i no dimiteixi: "Pedro, queda't", va implorar la vicepresidenta primera del Govern i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, la primera a intervenir des de la sala Ramon Rubial davant dels principals dirigents del PSOE: ministres, presidents autonòmics i secretaris generals autonòmics entre ells.

Al carrer, milers de persones arribades des de diferents punts d'Espanya, en una mobilització d'última hora, corejaven consignes a favor del president: "No estàs sol", "ja n'hi ha prou" cridaven en contra de la "campanya d'assetjament i enderrocament" en contra seva que va denunciar el mateix Sánchez en la seva carta a la ciutadania.

Dimecres passat Sánchez va anunciar per sorpresa que es retirava uns dies de la vida pública per decidir si continuava o no a la Moncloa després que un jutge obrís diligències davant una denúncia contra la seva dona Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

L'anunci va deixar en xoc el seu propi partit, que no estava al corrent dels plans del president, però en pocs dies van reaccionar i van decidir mantenir el Comitè Federal que estava convocat per endavant i convertir-lo en un gran acte per mostrar total adhesió amb el líder .

En principi, el comitè aprovaria la llista a les eleccions europees del 9 de juny que liderés la vicepresidenta Tercera Teresa Ribera, però les circumstàncies van obligar a canviar els plans i conjurar tot el partit perquè Sánchez decideixi seguir.

Ha estat una cita inusual, les intervencions que habitualment es fan en privat, sense accés de la premsa, han estat en obert i amb pantalles gegants al carrer perquè els militants seguissin les intervencions dels líders del partit en temps real.

En arribar al comitè, la portaveu del Govern, Pilar Alegría, va denunciar el que considera "guerra bruta" del PP i de la "ultradreta" contra Sánchez i la seva dona, que a parer seu porta una dècada en marxa, segons ha indicat en declaracions als mitjans en arribar al Comitè Federal.

Minuts després, ja des del faristol, Montero ha llançat una encesa defensa de Sánchez i també de Begoña Gómez, a qui ha definit com una dona moderna i independent que intenta llaurar-se una carrera professional ia la qual han intentat "destruir".

En la seva intervenció, el secretari general del PSE-EE, Eneko Andueza, va comminar Sánchez a "aguantar" per no donar "carta de naturalesa a l'odi" i li va demanar pensar "en tots els socialistes que van morir a les cunetes i en els que cada matí havíem de mirar sota el cotxe" evocant la Guerra Civil i la lluita contra ETA que els socialistes van patir a les seves pròpies carns.

En la mateixa línia es va expressar el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que li ha demanat que no es rendeixi i lliuri "el seu cap a la dreta" perquè al seu parer això és el que volen. A més, per respondre a la pregunta que es feia Sánchez a la seva carta, si val la pena seguir, li ha recordat la història del seu avi, a qui van empresonar el 1939 "per vermell" i es va passar tres anys a la presó "rebent-ne una" pallissa diària".

"Quan penso en el meu patiment i en el vostre, hi penso i estic segur que el meu és molt més lleuger que el seu i tu això ho saps molt bé, per això no et pots rendir", s'ha dirigit a Sánchez. Mentrestant, al carrer Ferraz els simpatitzants socialistes recuperaven el 'No passaran' utilitzat pels republicans contra els nacionals durant la Guerra Civil.

Llàgrimes de ministres i música de Raffaella Carrá

Després d'aquestes intervencions, a les quals també s'hi han sumat les dels tres presidents autonòmics socialistes, Adrián Barbón (Astúries), María Chivite (Navarra) i Emiliano García Page (Castella-la Manxa) i el líder del PSC, Salvador Illa, tots fent pinya amb Sánchez, ha pres la paraula el secretari d'Organització, Santos Cerdán i ha demanat acabar en aquell moment el Comitè i sumar-se a la manifestació al carrer on els esperaven 12.500 persones, segons dades de la Delegació del Govern.

Tot i que encara quedava una desena de persones que havia demanat la paraula per intervenir, han decidit acabar abans d'hora i sortir al carrer per "abraçar-se" amb els militants, segons ha expressat Cerdán.

Els líders socialistes s'han fet un bany de masses i s'han viscut moments de màxima emoció, amb llàgrimes als ulls de Montero, Puente i la vicelehendakari en funcions Idoia Mendía, superats per la tensió del moment i les mostres d'afecte de les bases . Les llàgrimes i les abraçades van donar pas a la festa quan va començar a sonar la cançó 'Quedate' de Quevedo ia continuació el 'Pedro' de Raffaella Carrá, en una successió de missatges dirigits a Sánchez.