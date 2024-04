El PSOE escull Teresa Ribera com a candidata a les eleccions europees

La Comissió Executiva Federal del PSOE ha decidit proposar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i integrant de la direcció socialista com a cap de llista a les eleccions al Parlament Europeu que se celebren el 9 de juny.

Aquesta proposta s'incorporarà aquest divendres al Comitè de Llistes, que confeccionarà el dictamen juntament amb les propostes arribades de totes les federacions que els militants van poder votar fins al 20 d'abril passat.

Finalment es votarà al Comitè Federal que se celebra aquest dissabte 27 d'abril, del qual sortirà la llista definitiva.

Ribera ha agraït que la direcció del PSOE la proposi com a candidata en un missatge a X.

"Volem més Europa, més justa i solidària, més social, verda i feminista. Sabem que aquesta és l'agenda que garanteix progrés i benestar", ha assenyalat.

També ha assenyalat que espera seguir els passos de l'actual Alt Representant de la UE per a la Política Exterior i la Seguretat, Josep Borrell, que va ser el cap de llista a les passades europees, l'any 2019 que ha qualificat com a “gran exemple per a tots”.

Ha anat guanyant pes al Govern i al Partit

Els socialistes trien així un perfil que consideren “líder” en la transició energètica a Europa i assenyalen que és una de les principals impulsores de la solució ibèrica per reduir el preu del gas a Espanya, així com la reforma del mercat elèctric europeu.

Ribera és ministra des del primer Govern de Sánchez el 2018 i ha anat guanyant pes tant al Govern com al partit al llarg d'aquests anys.

El 2020 va passar a ser vicepresidenta quarta i un any després vicepresidenta tercera. A més, a les eleccions generals del 23 de juliol va ser la número dos a la llista electoral per Madrid, només per darrere de Sánchez, un lloc simbòlic que ja llavors reflectia la confiança que hi té dipositada el cap de l'Executiu.

Tot i que va arribar a La Moncloa amb un perfil tècnic, molt vinculat a la lluita contra el canvi climàtic i les energies renovables, també s'ha anat fent forat al partit i el mes de gener passat va entrar a formar part de l'Executiva Federal , l'òrgan de direcció que dirigeix el dia a dia del partit, en què també hi ha altres ministres socialistes.

L'excepció ibèrica com a aval

El PSOE considera que amb l'elecció de Ribera els socialistes espanyols ratificaran la seva posició de lideratge en la transició energètica a Europa i destaquen que des del Ministeri s'han impulsat diverses iniciatives de pes com la Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima o l'Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini.

En aquest sentit assenyalen que les iniciatives impulsades per la vicepresidenta tercera han atorgat un avantatge competitiu a les empreses espanyoles i han permès que Espanya "lideri el creixement econòmic" al continent.

El PSOE subratlla també que gràcies a mesures impulsades pel Govern i en concret pel departament de Ribera, Espanya ha estat un dels països de la UE, "menys perjudicats" per la inflació.

En aquest sentit subratllen l'anomenada 'solució ibèrica' que va suposar un estalvi de 5.000 milions d'euros per a les llars espanyoles i va aconseguir abaratir la factura de la llum un 30%, segons indiquen.

Aquesta mesura va anar acompanyada del paquet anticrisi en què es va incloure la reducció de l'IVA de la llum o la bonificació dels carburants “i que va ser decisiu a l'hora de contenir la pujada dels preus un 2,3% i empènyer el creixement de l'economia espanyola més d'un punt percentual del PIB”, defensen.

Al palmarès de Ribera els socialistes també inclouen la reforma del mercat elèctric a la UE "que semblava impensable, però va acabar sent una de les fites de la presidència espanyola de la UE" i la unitat d'acció de la Unió a la COP28 de Dubai per a l'acord històric que posa fi als combustibles fòssils i accelera l'objectiu de zero emissions netes el 2050.

Capaç d'aconseguir acords amb el PP

El PSOE afirma que, des de la candidatura, Ribera seguirà "frenant les temptacions retardistes o el rebuig de l'agenda verda per part de la dreta", i defensant "la màxima ambició i la justícia social" en les polítiques climàtiques i el desenvolupament d'energies renovables.

Destaquen, a més, que Ribera és una persona capaç d'aconseguir consensos, "fins i tot amb el Partit Popular i malgrat la incomoditat d'alguns dels seus líders més significatius".

En aquest sentit, esmenten els acords amb la Junta d'Andalusia sobre Doñana o amb la comunitat autònoma de Múrcia pel Mar Menor.

Finalment, la direcció del PSOE agraeix les seves funcions a Josep Borrell i recorda que el 2019 van ser l'opció més votada amb més de set milions de vots.