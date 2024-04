El PSOE donarà suport a una mesura del PP per regularitzar a mig milió d'immigrants

El Grup Parlamentari Socialista al Congrés recolzarà la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular per a la regularització extraordinària de més de 500.000 persones estrangeres, aquesta tarda a la Cambra Baixa, mentre que el Partit Popular no Revelarà el sentit del seu vot fins al debat i després fixar posició en una reunió prèvia del grup parlamentari.

Així ho han anunciat aquest dimarts els portaveus parlamentaris dels socialistes i els populars, Patxi López i Miguel Tellado, respectivament, en dues rodes de premsa a la Cambra Baixa.

"Com em preguntareu, doncs sí. Els socialistes votarem aquesta tarda a favor de la presa en consideració de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regulació d'immigrants i després, en el tràmit parlamentari, esmenarem la proposta", ha revelat el portaveu socialista.

Així mateix, Patxi López ha remarcat que el PSOE donarà suport aquesta tarda a la presa en consideració de la iniciativa perquè no van, "de cap manera, a menysprear la voluntat de gairebé 700.000 ciutadans i ciutadanes espanyoles que s'han mobilitzat, que s'han manifestat per a aquesta qüestió”.

Pel que fa a les esmenes que presentarà al tràmit parlamentari, el socialista ha assegurat que volen enfrontar-se "a aquest fenomen de la immigració, de manera intel·ligent i raonable". "No es tracta ni de barra lliure ni de tancar fronteres. Es tracta de saber que un país com el nostre necessita i necessitarà moltíssims, milers i milers d'immigrants fins i tot per poder sostenir el seu propi teixit, però cal fer-ho de manera, com dic, raonable i intel·ligent", ha insistit, alhora que ha avançat que parlaran amb "altres grups perquè això porti el camí més raonable a l'hora de plantejar aquestes esmenes".

Per part seva, Miguel Tellado ha posat en valor que la ILP hagi estat llançada des de 70 Càritas Diocesanes de tot Espanya i ha reconegut "la feina que exerceixen" aquestes entitats, atenent les persones més desafavorides i impulsant aquesta iniciativa.

"S'interessen i es preocupen per persones que han entrat de forma irregular al nostre país i que viuen en una situació, francament, preocupant, a la qual no podem ser insensibles. La immigració és un tema candent, és una preocupació a Espanya i fora d'Espanya", ha relatat Tellado.

En aquest sentit, el portaveu del PP ha dit que "dimecres que ve s'aprovarà un Pacte migratori a la Unió Europea" i que Espanya "ha de tenir una política migratòria en consonància amb la Unió Europea". "En aquest sentit hem de ser perfectament respectuosos", ha subratllat.

"Diferents territoris del nostre país pateixen amb intensitat l'arribada de màfies que porten persones i que a més posen en aquest trànsit il·legal persones en situació de vulnerabilitat. Hem de tenir molta cura que el que puguem fer pugui suposar un efecte crida", ha defensat Tellado, que ha aclarit que el PP fixarà posició en una reunió de grup.