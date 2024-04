Puente assegura que Sánchez és ''el puto amo''

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha qualificat el president del Govern, Pedro Sánchez, com "el puto amo" i ha incidit que "creu fermament" que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, "està darrere" de l'estratègia de "soscavar la vida personal" de Sánchez.

Així ho ha declarat aquest diumenge al Congrés Nacional Extraordinari del PSdeG que s'ha celebrat a Santiago de Compostel·la i en què ha alertat que hi ha "un risc molt seriós" que la democràcia "es vegi agredida".

Óscar Puente ha carregat contra els partits de dreta que, en les seves paraules, fan una "campanya ferotge" contra Pedro Sánchez i ha apuntat que veu Feijóo i "no pot evitar" recordar l'època en què el mandatari popular "cap al mateix amb Emilio Pérez Touriño".

"Estem veient avui el que vau viure a Galícia en aquell moment i també les pràctiques que aquí van desenvolupar per retenir el poder", ha lamentat.

La dreta, ha continuat, el que "considera" és que el "poder li pertany" i, per tant, quan "no en té" és perquè algú li "ha tret el que és seu".

Per part seva, el secretari xeral electe del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, també ha mostrat el seu suport a Sánchez i ha remarcat que "tots els socialistes" estan vivint "dies molt difícils".

En aquest sentit, ha enviat un missatge a Sánchez i és que “rendir-se no és una solució”. "Jo també ho vaig pensar. Davant d'aquesta política no es pot fer ni un pas enrere ni al costat. Cal fer un pas endavant", ha conclòs Besteiro.

A l'inici de l'acte, l'alcaldessa de Betanzos que presideix el Congrés Extraordinari, María Barral Varela, ha volgut enviar un "missatge d'empatia" perquè els socialistes gallecs "entenen pel que està passant" Sánchez.

"Entenem que digui prou ja. No es pot aguantar més. No hi ha ésser humà que aguanti el que està aguantant Sánchez", ha lamentat, alhora que ha volgut respondre a la pregunta que el president del Govern va fer a la carta a la ciutadania : "val la pena".

"Per la gent, per aquest país, per les companyes que es van deixar la pell per la democràcia d'aquest país, per totes les mesures que aquest govern porta aprovada. Val la pena, Pedro", ha dit.