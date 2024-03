Risto Mejide, al ministre Puente: 'Aquest programa seguirà parlant del que el foti'

Risto Mejide, presentador de Tot és mentida de Cuatro, ha dedicat part del seu programa a dirigir-se al ministre de Transports del Govern d'Espanya, Óscar Puente. Ho va fer després que el polític l'acusés públicament de cedir a pressions per no parlar així d'una nova polèmica que va protagonitzar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Vostè es pot passar la vida sencera parlant sobre mi, que jo continuaré fent el que faig. Perquè, fins al dia d'avui -i el dia que no sigui així, deixaré aquest programa i la televisió-, se'm permet ser lliure en les meves opinions. Exactament igual que a tots els contertulis", va començar Mejide.

"Com han dit aquí representants del PSOE, del PP, de Ciutadans, i de tots els partits polítics, aquí no hem dit mai a ningú el que havia de dir. Si no ho fem amb els col·laboradors, menys encara amb els presentadors. I menys encara amb presentadors com jo. Jo sé que no estic a la televisió pel meu físic, ja ho sé. Però jo no tinc un programa, com vostè diu als seus tweets", va afegir.

Mejide va reivindicar que "el programa el produeix una altra gent, per a la seva informació. Tant de bo algun dia ho produeixi jo. El que tinc -i sembla que a vostè li falta- és llibertat. Perquè si vostè pensa que algú, parlant a l'exercici lliure de la seva opinió com a ciutadà, és un mató, com deia la meva àvia: pensa el lladre que tots són de la seva condició.Això significa que vostè pensa que tot el que està dins una organització ha de pensar com el cap.Que és exactament com es ha de sentir vostè, oi?"

"Jo no l'he anomenat "mamporrero de Pedro Sánchez" (tot i que ho pensi). Per què? Perquè penso que el seu càrrec mereix un respecte. El respecte que vostè no ha tingut aquest matí en tots aquests tweets. No a mi: a tots els que treballen en aquest programa, a tots els que treballen en aquesta casa, a tots els que treballen als mitjans de comunicació, i per tant a tots els espectadors i lectors d'aquest país. doni la real gana. Li agradi a vostè o no", va retreure.

Finalment, el comunicador li va advertir que “aquí sí que vostè ha punxat os. Aquest programa i aquest presentador seguiran parlant de Koldo, de màscares, de l'amnistia i de tot el que a vostè li fot. Perquè aquesta és la meva feina. Sort i, ara sí, cuidi's”.

La tensió entre tots dos va començar arran d'una notícia publicada a El Periódico, explicant que la periodista Sandra Fernández és la nova directora de comunicació de Mediaset després de quatre anys al govern d'Ayuso. Pont la va compartir al seu perfil de la xarxa social X (antic Twitter), amb una indirecta: "Així s'entén tot molt millor".

A continuació, Mejide va compartir aquest tweet de Puente criticant que "quan no els agrada el que dius, quan ni poden ni saben donar explicacions per la pudor del cas Koldo, quan no balles al so de Moncloa per la parella d'Ayuso (a qui critiquem diàriament per les seves decisions polítiques)... En definitiva, quan es queden sense arguments, fan l'única cosa que els queda: llançar-te al tuiter major per intentar desacreditar-te. Ministre, el programa d'avui va per vostè. Gaudeixi'l”.

Pont va decidir publicar un nou tweet, contestant directament al de Mejide: "Espero que expliquis la trucada de Miguel Ángel Rodríguez d'ahir a la teva cap de continguts. I com us va traslladar que calia defensar Ayuso. A mi no m'espanta cap mató per molt programa de televisió que tingui. Amb mi punxes en os".

Pont va fer al·lusió a una publicació d'elDiario.es, a través de la qual van informar que Rodríguez, cap de gabinet d'Ayuso, els va amenaçar per escrit greument, anticipant que "us trituarem, haureu de tancar", arran de les exclusives del medi sobre el frau fiscal de la parella de la presidenta de Madrid i les comissions milionàries que va cobrar