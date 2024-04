Sánchez condemna l'atac de l'Iran a Israel i demana ''contenció''

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha indicat que l'Executiu espanyol condemna l'atac de l'Iran a Israel aquesta mitjanit passada i ha demanat "responsabilitat i contenció" als líders internacionals per "evitar tant sí com no una escalada encara més gran".

"Després d'una nit llarga i angoixant en què s'ha confirmat l'escalada de l'atac perpetrat per l'Iran, el Govern d'Espanya ho condemna, com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents “, ha escrit en un missatge a través de la xarxa social X.

A més, Sánchez ha assenyalat que la resposta dels líders internacionals "exigeix responsabilitat i contenció" i que "s'ha d'aprendre" de la història i trobar una manera de resoldre els conflictes mitjançant la diplomàcia.

"La resposta de tots els líders internacionals exigeix responsabilitat i contenció. Hem d'aprendre de la història i trobar una manera de resoldre els conflictes per la via diplomàtica, evitant sigui com sigui una escalada encara més gran", ha conclòs Sánchez.

Albares: "Un pas molt greu"

El ministre d'Afers Estrangers, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també ha reiterat, en un altre missatge a la mateixa xarxa social, la condemna a aquests atacs i ha afirmat que la comunitat espanyola a la zona està bé.

"Condemnem els atacs de l'Iran contra Israel que constitueixen un pas molt greu cap a l'escalada regional. Espanya segueix compromesa amb l'estabilitat regional i la pau. La contenció és indispensable. La colònia espanyola està bé. Les nostres ambaixades a la regió, operatives", ha indicat Albares.